IRANSKA VOJSKA IZVRŠILA ODMAZDU: Uspešni napadi na aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu

IRANSKA vojska saopštila je danas da je uspešno izvela napade odmazde protiv Izraela koristeći napredne dronove Araš-2, koji su, kako navodi, lansirani na aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu.

Portparol iranske vojske, brigadni general Mohamed Akraminija, potvrdio je danas da je napad dronovima na aerodrom u Tel Avivu bio iranski odgovor na američko-izraelsku agresiju protiv Irana, prenosi iranski PressTV.

- Većina dronova korišćenih u napadu na aerodrom Ben Gurion bili su Araš-2, koji su napredniji i razorniji od dronova Kian i Araš-1 - saopštio je general Akraminija i dodao da bespilotne letelice Araš-2 imaju domet od 2.000 kilometara i poznate su kao dronovi za napade na Izrael.

Prema njegovim rečima, zahvaljujući svom malom poprečnom preseku, dron Araš-2 može lako da prođe kroz radarske sisteme i neprijatelju je veoma teško da ga otkrije.

- Dron Araš-2, koji je sposoban da izvodi precizne napade, može da leti dugo vremena i ima nisku proizvodnu cenu u poređenju sa drugim dronovima i raketama protivvazdušne odbrane koje ga ciljaju - rekao je general Akraminija.

(Tanjug)

