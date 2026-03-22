IRANSKA VOJSKA IZVRŠILA ODMAZDU: Uspešni napadi na aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu
IRANSKA vojska saopštila je danas da je uspešno izvela napade odmazde protiv Izraela koristeći napredne dronove Araš-2, koji su, kako navodi, lansirani na aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu.
Portparol iranske vojske, brigadni general Mohamed Akraminija, potvrdio je danas da je napad dronovima na aerodrom u Tel Avivu bio iranski odgovor na američko-izraelsku agresiju protiv Irana, prenosi iranski PressTV.
- Većina dronova korišćenih u napadu na aerodrom Ben Gurion bili su Araš-2, koji su napredniji i razorniji od dronova Kian i Araš-1 - saopštio je general Akraminija i dodao da bespilotne letelice Araš-2 imaju domet od 2.000 kilometara i poznate su kao dronovi za napade na Izrael.
Prema njegovim rečima, zahvaljujući svom malom poprečnom preseku, dron Araš-2 može lako da prođe kroz radarske sisteme i neprijatelju je veoma teško da ga otkrije.
- Dron Araš-2, koji je sposoban da izvodi precizne napade, može da leti dugo vremena i ima nisku proizvodnu cenu u poređenju sa drugim dronovima i raketama protivvazdušne odbrane koje ga ciljaju - rekao je general Akraminija.
(Tanjug)
TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
VAŠINGTON POST TVRDI: Ruska služba spremala scenario sa atentatom na Orbana
RUSKA Spoljna obaveštajna služba (SVR) navodno je razmatrala planove za uticaj na izbore u Mađarskoj, uključujući i insceniranje atentata na premijera Viktora Orbana, u cilju jačanja podrške Orbanu, pokazuje interni dokument do kojeg su došle evropske službe bezbednosti, piše danas Vašington post (WP).
21. 03. 2026. u 13:35
KULT PREDAKA U PLAMENU MRŽNjE: 45 godina od paljenja konaka Pećke patrijaršije – Zločin koji je najavio Martovski pogrom
OVE sedmice pre tačno 45 godina, srpski narod i Srpska pravoslavna crkva zanemeli su pred prizorom koji je nagovestio decenije stradanja na Kosovu i Metohiji.
17. 03. 2026. u 19:10
Šta je zapravo reaktor Dimona, najstrože čuvani izraelski objekat - gde svega ima, a Izraelci sve strogo kriju? (FOTO)
U balističkom raketnom napadu na Dimonu, grad na jugu Izraela, povređeno je 47 ljudi, koji su zaposleni u bolnici. Većina povreda je uzrokovana šrapnelima, prema izraelskoj službi za hitne slučajeve Magen David Adom. Dimona se nalazi oko 13 kilometara od nuklearnog istraživačkog centra Negev.
21. 03. 2026. u 21:44 >> 22:08
