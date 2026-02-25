Svet

ORBAN DIŽE VOJSKU: Eskalalirao sukob Mađarske i Ukrajine (VIDEO)

P. Đurđević

25. 02. 2026. u 17:07

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je danas da Ukrajina planira da poremeti energetski sistem Mađarske i naredio raspoređivanje vojske oko kritične infrastrukture.

ОРБАН ДИЖЕ ВОЈСКУ: Ескалалирао сукоб Мађарске и Украјине (ВИДЕО)

Foto: Profimedia

Njegova akcija dodatno eskalira spor sa Ukrajinom oko prekida cevovoda Družba, koji transportuje rusku sirovu naftu do Mađarske i Slovačke - obe zemlje krive Kijev za dugoročni prekid snabdevanja svojih rafinerija.

Ukrajina: Prekid izazvan ruskim napadom

Kijev tvrdi da je prekid izazvan ruskim napadom drona koji je pogodio opremu cevovoda u zapadnoj Ukrajini.

Nakon sastanka Saveta za nacionalnu bezbednost, Orban je rekao da od 27. januara Mađarska nije dobijala naftu preko cevovoda Družba.

- Prema svim informacijama, jasno je da ovaj prekid nema veze sa tehničkim već sa političkim razlozima. Na ovaj način ukrajinska vlada vrši pritisak na Mađarsku i Slovačku - rekao je Orban.

Orban: Ukrajina će preduzeti još poteza, naredio sam povećanje zaštite. To znači slanje trupa

 Dodao je da informacije saveta ukazuju na to da će biti „više poteza Ukrajine da poremeti mađarski energetski sistem“.

- Zato sam naredio povećanje zaštite energetske infrastrukture. To znači raspoređivanje trupa i opreme oko ključnih energetskih objekata - rekao je Orban.

Uvedena zabrana letenja dronovima na granici

Premijer je takođe uveo zabranu letenja dronovima u županiji Sabolč-Satmar-Bereg na mađarskoj strani granice sa Ukrajinom.

- Niko neće ucenjivati Mađarsku - naglasio je.

Mađarski izbori se održavaju 12. aprila, a Orban se kandiduje za reizbor.

Istraživanje kompanije Medijan, poznate po svojim tačnim predviđanjima, danas je pokazalo da je u februaru mađarska opoziciona stranka desnog centra Tisa povećala prednost nad Orbanovim Fidesom. Orban optužuje Ukrajinu da koristi energetsku destabilizaciju kako bi izazvala haos u Mađarskoj pred izbore i uticala na mađarsku unutrašnju politiku.

Otvoreni sukob sa Ukrajinom i EU: Orban ide na sve ili ništa

Podsetimo se da je Orban odlučio da mu je potreban otvoreni sukob sa Briselom i Kijevom kako bi oživeo neuspelu predizbornu kampanju.

Ali pokušaj da se glavni rival Peter Mađar prikaže kao produžena ruka Brisela i Kijeva ne daje željene rezultate, piše Politiko.

Orban, koji je na vlasti 15 godina, zaostaje za Mađarom pred izbore zakazane za 12. april, prema anketama.

Umesto da brani sopstveni učinak, pokrenuo je napad na dva svoja dugogodišnja „strašila“ u spoljnoj politici: Brisel i ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog, objavio je danas Politiko u analizi situacije.

(Indeks.hr)

