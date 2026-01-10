"VLADAJUĆI EVROPSKI IDIOTI ŽELE RAT..." Medvedev objavio snimak ruskog napada kao upozorenje evropskim zvaničnicima

ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev objavio je snimak ruskog napada na zapadnu Ukrajinu, koji je uključivao upotrebu sistema "orešnik", kao upozorenje evropskim zvaničnicima koji, kako je naveo, promovišu ideju o raspoređivanju NATO i evropskih trupa u Ukrajini.

"Na kraju krajeva, vladajući evropski idioti žele rat u Evropi. Rečeno je hiljadu puta: Rusija neće prihvatiti nikakve evropske ili NATO trupe u Ukrajini, ali ne, 'Mikron' (francuski predsednik Emanuel Makron) nastavlja da širi ovu jadnu glupost. Pa, onda, suočimo se s tim. Ovo je ono što ćete dobiti", napisao je Medvedev na društvenoj mreži Iks, prilažući snimak sa nadzornih kamera napada raketnim sistemom "orešnik", prenosi agencija RIA Novosti.

The ruling European dimwits want a war in Europe after all. It’s been said a thousand times: Russia won’t accept any European or NATO troops in Ukraine, but no, Micron keeps peddling this pathetic bullshit. Well, come on then. This is what you’ll get: pic.twitter.com/6XqMMn2ILP — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) January 10, 2026

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je u noći između 8. i 9. januara na teritoriju Ukrajine izveden udar, između ostalog i balističkom raketom "orešnik", navodeći da je to odgovor na navodni napad na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina u Valdaju krajem decembra.

Komanda Vazduhoplovstva Oružanih snaga Ukrajine saopštila je da se balistička raketa kojom je 8. januara napadnut Lavov kretala brzinom od oko 13.000 kilometara na čas.

(Tanjug)