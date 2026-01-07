Svet

RUSIJA NA BOŽIĆ LANSIRALA RAKETU "ISKANDER" I 95 DRONOVA NA UKRAJINU: Udari izvedeni iz više pravaca, napad i dalje traje

Курир

07. 01. 2026. u 11:34

RUSKE snage su u noći između 6. i 7. januara lansirale balističku raketu "Iskander-M" i 95 dronova "šahed" na regione širom Ukrajine.

РУСИЈА НА БОЖИЋ ЛАНСИРАЛА РАКЕТУ ИСКАНДЕР И 95 ДРОНОВА НА УКРАЈИНУ: Удари изведени из више праваца, напад и даље траје

Foto: Profimedia

Rusijaje izvela još jedan noćni vazdušni napad na Ukrajinuu sredu, 7. januara, na Božić, ispalivši balističku raketu i lansirajući 95 dronova, saopštila je ukrajinska vojska. Većinu oružja presrele su snage ukrajinske protivvazdušne odbrane.

Napad je počeo uveče 6. januara i nastavio se ujutro, prema podacima Ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva.

Rusija je ispalila Iskander-M balističku raketu iz Taganroga i lansirala dronove - uglavnom tipa "šahed" - iz više pravaca, uključujući teritoriju Rusije, Krim i delove istočne Ukrajine.

Ukrajinski odgovor

Ukrajina je koristila lovce, protivvazdušne rakete, sprave za elektronsko ratovanje, dronove i mobilne vatrene timove da odgovori na napad. Do 7:30 sati ujutru, odbrana je oborila ili onesposobila raketu i 81 dron nad severnim, centralnim i istočnim regionima.

Ipak, 14 dronova pogodilo je ciljeve na osam lokacija, a olupine oborenih dronova pale su u još pet oblasti. Vazduhoplovstvo je upozorilo da napad i dalje traje i pozvalo građane da ostanu u skloništima.

Šteta u Dnjepru

U Dnjepru, dronovi su pogodili stambena područja, pri čemu je povređeno sedam osoba, uključujući dvoje dece. Gradonačelnik Boris Filatov izjavio je da su oštećeni stambeni objekti i škole, sa stotinama polomljenih prozora u više od 10 višespratnica.

Oštećene su i grejne cevi u blizini jednog objekta.

Raniji napadi

Šestog januara, Rusija je gađala Krivi Rog balističkim raketama, pogodivši jedan infrastrukturni objekat. Istog dana, ruske snage napale su energetske objekte u nekoliko regiona koristeći dronove i artiljeriju, što je dovelo do nestanka struje.

Napadi se odvijaju uprkos brojnim međunarodnim diplomatskim naporima da se rat okonča, a Rusija nastavlja skoro svakodnevne udare na Ukrajinu.

BONUS VIDEO -  EKSKLUZIVNO! "Novosti" uoči Božića sa ministrom Malim na gradilištu Ekspa 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOSAD NEZABELEŽENO! Novak Đoković snimljen kako moli za ovo (VIDEO)

DOSAD NEZABELEŽENO! Novak Đoković snimljen kako moli za ovo (VIDEO)