RUSIJA NA BOŽIĆ LANSIRALA RAKETU "ISKANDER" I 95 DRONOVA NA UKRAJINU: Udari izvedeni iz više pravaca, napad i dalje traje
RUSKE snage su u noći između 6. i 7. januara lansirale balističku raketu "Iskander-M" i 95 dronova "šahed" na regione širom Ukrajine.
Rusijaje izvela još jedan noćni vazdušni napad na Ukrajinuu sredu, 7. januara, na Božić, ispalivši balističku raketu i lansirajući 95 dronova, saopštila je ukrajinska vojska. Većinu oružja presrele su snage ukrajinske protivvazdušne odbrane.
Napad je počeo uveče 6. januara i nastavio se ujutro, prema podacima Ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva.
Rusija je ispalila Iskander-M balističku raketu iz Taganroga i lansirala dronove - uglavnom tipa "šahed" - iz više pravaca, uključujući teritoriju Rusije, Krim i delove istočne Ukrajine.
Ukrajinski odgovor
Ukrajina je koristila lovce, protivvazdušne rakete, sprave za elektronsko ratovanje, dronove i mobilne vatrene timove da odgovori na napad. Do 7:30 sati ujutru, odbrana je oborila ili onesposobila raketu i 81 dron nad severnim, centralnim i istočnim regionima.
Ipak, 14 dronova pogodilo je ciljeve na osam lokacija, a olupine oborenih dronova pale su u još pet oblasti. Vazduhoplovstvo je upozorilo da napad i dalje traje i pozvalo građane da ostanu u skloništima.
Šteta u Dnjepru
U Dnjepru, dronovi su pogodili stambena područja, pri čemu je povređeno sedam osoba, uključujući dvoje dece. Gradonačelnik Boris Filatov izjavio je da su oštećeni stambeni objekti i škole, sa stotinama polomljenih prozora u više od 10 višespratnica.
Oštećene su i grejne cevi u blizini jednog objekta.
Raniji napadi
Šestog januara, Rusija je gađala Krivi Rog balističkim raketama, pogodivši jedan infrastrukturni objekat. Istog dana, ruske snage napale su energetske objekte u nekoliko regiona koristeći dronove i artiljeriju, što je dovelo do nestanka struje.
Napadi se odvijaju uprkos brojnim međunarodnim diplomatskim naporima da se rat okonča, a Rusija nastavlja skoro svakodnevne udare na Ukrajinu.
