PAO RUSKI Su-30: Avio-nesreća uz granicu sa NATO

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 11. 2025. u 18:45

AVION Su-30 se srušio tokom trenažnog leta u Kareliji, pri čemu je posada poginula, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Foto: Ministarstvo odbrane Ruske Federacije

-Danas, oko 19:00 časova po moskovskom vremenu, avion Su-30 se srušio u Republici Kareliji dok je izvodio planirani trenažni let. Avion se srušio u nenaseljenom području. Let je izvršen bez municije. Posada je poginula, navodi se u saopštenju.

(ria.ru)

