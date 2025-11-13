PAO RUSKI Su-30: Avio-nesreća uz granicu sa NATO
AVION Su-30 se srušio tokom trenažnog leta u Kareliji, pri čemu je posada poginula, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
-Danas, oko 19:00 časova po moskovskom vremenu, avion Su-30 se srušio u Republici Kareliji dok je izvodio planirani trenažni let. Avion se srušio u nenaseljenom području. Let je izvršen bez municije. Posada je poginula, navodi se u saopštenju.
(ria.ru)
