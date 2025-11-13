RUSKE oružane snage sistematski napadaju prelaze Oružanih snaga Ukrajine na reci Oskol, lišavajući neprijatelja puteva snabdevanja, izjavio je Jevgenij Lisnjak, zamenik načelnika Vojno-civilne administracije (VGA) Harkovske oblasti, prenosi TASS.

-Prema današnjim podacima, jedinice Oružanih snaga Ukrajine na levoj obali reke Oskol su opkoljene. Sistematski udari ruske artiljerije, avijacije i bespilotnih letelica uništavaju prelaze, parališući snabdevanje i evakuaciju opkoljenih jedinica, rekao je zamenik načelnika regionalne vojno-civilne administracije za odbranu i bezbednost, Jevgenij Lisnjak.

Kako ističe, na Harkovskom pravcu se nastavljaju aktivne ofanzivne operacije grupacija trupa "Sever" i "Zapad". Glavni napori su koncentrisani u dva ključna područja: Volčansk i Kupjansk.

-Ruske jedinice metodično napreduju, nanoseći neprijatelju značajne gubitke u ljudstvu i tehnici i remeteći njihove sisteme komandovanja i kontrole, kao i logističke sisteme, rekao je Lisnjak.

On je dodao da Ukrajinci prebacuju snage na Harkovski pravac, uključujući i strane plaćenike. Prema njegovim rečima, u ovom području je zabeleženo prisustvo Kolumbijaca koji se bore na strani ukrajinskih snaga.

-Ruske jurišne grupe su učvrstile uporište na levoj obali reke Volčja i vode uspešne borbe u južnom i jugozapadnom delu Volčanska. Jedinice zauzimaju do 20 zgrada dnevno, napredujući 200 do 350 metara, rekao je Lisnjak.

VGA Harkovske oblasti održava kontakt sa stanovnicima Kupjanska i okolnih sela i poziva ih da ne napuštaju skloništa do dolaska Oružanih snaga Rusije usled napada ukrajinskih snaga na civile koji se evakuišu, saopštio je na konferenciji za novinare Vitalij Gančev, načelnik administracije.

