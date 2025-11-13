KOLUMBIJA PRETI TRAMPU KUPOVINOM RUSKIH LOVACA: Optužuje SAD da su pokušale da sabotiraju sporazum o Gripenu (VIDEO)

KOLUMBIJA je u aprilu objavila da će nabaviti avione Saab Gripen kako bi zamenila svoje zastarele izraelske lovce Kfir.

Foto: Profimedia/Ilustracija





Kolumbijski predsednik Gustavo Petro objavio je izbor borbenog aviona Saab Gripen-E/F 2. aprila u saopštenju objavljenom na društvenoj mreži X. Petro je rekao da je zemlja potpisala pismo o nameri (LoI) sa švedskom vladom.

-Nakon pisma o nameri koje je potpisala vlada Kraljevine Švedske i nakon što je odobrila stratešku protivvazdušnu odbranu zemlje kao prioritetni projekat, obaveštavam: Flota aviona koji će biti nabavljeni je potpuno nova, najsavremenija tehnologija, već primenjena u Brazilu, i to su avioni marke Saab 39 Gripen, navodi se u saopštenju koje je mašinski prevedeno na engleski.

Ranije je kolumbijski ministar odbrane Pedro Sančez u intervjuu rekao da će zemlja odlučiti da nabavi novi borbeni avion „u roku od nekoliko meseci“. Sančez je rekao da zemlja procenjuje svoje opcije, uključujući F-16, švedski Gripen i francuski Rafal.

Zanimljivo je da je još jedna južnoamerička zemlja, Argentina, odlučila da nabavi 24 polovna Lokid Martin F-16 Fajting Falkonsa od Danske u aprilu 2024. godine, dok je odbacila kineski JF-17 Tander.

JF-17, koji su zajednički razvili kineska kompanija Čengdu Erkraft Korporejšn i Pakistan, pojavio se kao lider do 2023. godine. Po ceni od oko 25-30 miliona dolara po jedinici, varijanta Blok III nudila je moderni AESA radar (KLJ-7A), rakete PL-15, za dejstva van vizuelnog dometa (oko 150-300km), i robustan sistem za elektronsko ratovanje.

Peking je zasladio paket povoljnim finansiranjem – do 85% pokrivenim povoljnim kreditima od Kineske izvozno-uvozne banke – i obećanjima o transferu tehnologije. Za Argentinu, koja je imala finansijske probleme, JF-17 se pojavio kao pragmatično rešenje za zamenu zastarelih A-4AR Fighting Hawk aviona.

Nasuprot tome, F-16 je stigao sa proverenom pouzdanošću i zapadnom interoperabilnošću. Danski avioni Block 15 MLU (Mid-Life Update) – nadograđeni 1990-ih radarom APG-66(V)2, staklenim kokpitima i Link 16 datalinkovima – nudili su trenutnu borbenu spremnost. SAD su odobrile transfer u okviru svog programa Excess Defense Articles, odustajući od tipičnih kašnjenja u reparaciji vazduhoplova.

Argentina je obezbedila 18 jednoseda F-16AM i šest dvoseda F-16BM, plus paket naoružanja koji uključuje AIM-120 AMRAAM i AIM-9 Sidewinder.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Prozapadna spoljna politika predsednika Havijera Mileija, uključujući i kandidaturu Argentine za status „globalnog partnera“ NATO-a, bila je usklađena sa strateškim interesom Vašingtona da se suprotstavi regionalnom uticaju Kine.

SAD su obezbedile 300 miliona dolara stranog vojnog finansiranja – što je bez presedana za saveznika koji nije član NATO-a – efikasno smanjujući argentinske izdatke na ispod 15 miliona dolara po avionu. Obuka je počela u Arizoni krajem 2025. godine, a puna operativna sposobnost je planirana za 2027. godinu.

Odbijanje JF-17 podvuklo je širu lekciju: u nabavci modernih lovaca, troškovi životnog ciklusa, bezbednost lanca snabdevanja i kompatibilnost sa savezom su ključni.

Kolubijski predsednik je u tvitu 2. novembra rekao:

Ovaj članak iz El Tiempa dokazuje samo dve stvari, obe potpuno užasne:

1. SAD prate moju porodicu.

2. Problem besa američkih vladinih zvaničnika, pre svega, izgleda da je to što nisam kupio polovne F16 koje su mi SAD ponudile, već sam se umesto toga odlučio za potpuno nove Gripene iz Švedske.

Kolumbijski zakon mi dozvoljava da sklopim ovaj dogovor. Koliko ja znam, Švedska nije teroristička zemlja, niti su vlasnici Gripena, trgovci drogom. Iz istog razloga su pokušali da kriminalizuju Lulu.

Posao, posao. Pregovori sa Švedskom su obavljeni transparentno. Ne bi trebalo da me teraju da kupujem ruske avione. Mi smo suvereni; nismo obavezni da kupujemo polovno ili iz treće ruke oružje za naše vojne snage.

Verujem da Kraljevina Švedska, kao i firma Saab, moraju da se oglase o ovom napadu na našu slobodu i suverenitet.

SAD su navodno predložile do 24 aviona (mešavinu doniranih polovnih Blok 50/52 i novih Blok 70) za oko 4,2 milijarde dolara, naglašavajući interoperabilnost sa postojećom kolumbijskom flotom američkog porekla (npr. C-130, Blek Hokovi).

Polovni F-16 su istaknuti kao isplativi, sa nadogradnjama poput AESA radara i raketa AIM-120.

Izveštaji tvrde da SAD možda pokušavaju da osujete sporazum o Gripenu, koristeći svoju kontrolu nad ključnim komponentama:

Pretnje vetom na motore: Gripen E/F se oslanja na motor Dženeral Elektrik F414-GE-39E proizveden u SAD, koji podleže Međunarodnim propisima o trgovini oružjem (ITAR). U januaru-martu 2025. godine, pod Trampovom administracijom, Vašington je signalizirao potencijalni izvozni veto kako bi blokirao licence za reeksport, eksplicitno da bi usmerio Kolumbiju ka F-16. Rukovodioci Saaba su negirali formalnu blokadu, nazivajući izveštaje „obmanjujućim“, ali izvori poput Infodefense i SA Defense opisali su to kao taktiku „potpunog veta“.

Diplomatski i ekonomski uticaj: SAD su pojačale „diplomatski i ekonomski pritisak“, uključujući trgovinske pretnje, nagoveštaje sankcija i optužbe za labave napore protiv droge pod Petrom.

U februaru 2025. godine, američki zvaničnici su se sastali sa kolumbijskim ministrom odbrane kako bi pohvalili „snage“ F-16, kao što je interoperabilnost NATO-a. Ovo je odražavalo širu američku strategiju da dominiraju prodajom oružja u Latinskoj Americi.

Tenzije su dostigle vrhunac kada su SAD obustavile prodaju oružja i uvele lične sankcije Petrovoj porodici, navodeći neuspehe u trgovini drogom. Petro je odgovorio preteći „strateškim prelaskom“ na ruske avione Su-30SM ili Su-35, predstavljajući američke akcije kao prisilni imperijalizam.

U julu 2025. godine, Kolumbija je potvrdila porudžbine za 16 aviona, a Saab je naglasio da su „sve licence u redu“.

Nije došlo do prelaska na F-16, a Petrov prkos – potkrepljen podrškom Švedske i operativnim podacima Brazila – signalizira kolumbijski otpor američkoj dominaciji.

Za sada, kolumbijski izbor daje prioritet troškovima, autonomiji i diverzifikaciji u odnosu na pritisak SAD. Ostaje da se vidi da li SAD mogu da postignu još jedan sporazum sličan Argentini.

eurasiantimes.com

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć