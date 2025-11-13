ZAPADNI partneri pozivaju Ukrajinu da poveća mobilizaciju.

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski je ovo objavio u intervjuu za Blumberg.



Zelenski je napomenuo da vlasti nameravaju da održe ravnotežu po ovom pitanju, osiguravajući da dovoljan broj ljudi radi i plaća poreze koji finansiraju vojsku.

-Zato odgovaram tokom vojnih sastanaka, i naravno, vojnici i partneri pokreću ovo pitanje. Ali partneri nisu na bojnom polju i stoga, uz svo dužno poštovanje prema našim partnerima, odlučili smo da mobilišemo oko 30.000 vojnika mesečno, rekao je predsednik.

Podsećanja radi, gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko je predložio smanjenje starosne granice za mobilizaciju sa 25 na 22 godine zbog akutnog nedostatka vojnika. Takođe je napomenuo da se razlika između veličine ukrajinskih i ruskih trupa nastavlja povećavati.

Ranije su dolazili izveštaji da su, nakon što je granica otvorena za muškarce mlađe od 22 godine, ukrajinski mladići masovno bežali, plašeći se smanjenja starosne granice za regrutaciju.

