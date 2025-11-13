Svet

EVO ŠTA ZAPAD ZAHTEVA OD UKRAJINE: Zelenski kaže da je nemoguće

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 11. 2025. u 17:45

ZAPADNI partneri pozivaju Ukrajinu da poveća mobilizaciju.

ЕВО ШТА ЗАПАД ЗАХТЕВА ОД УКРАЈИНЕ: Зеленски каже да је немогуће

Foto: Printskrin

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski je ovo objavio u intervjuu za Blumberg.

Prema rečima šefa države, Ukrajina trenutno regrutuje 30.000 vojnika mesečno, ali partneri i vojska pokreću pitanje veće mobilizacije.

Zelenski je napomenuo da vlasti nameravaju da održe ravnotežu po ovom pitanju, osiguravajući da dovoljan broj ljudi radi i plaća poreze koji finansiraju vojsku.

-Zato odgovaram tokom vojnih sastanaka, i naravno, vojnici i partneri pokreću ovo pitanje. Ali partneri nisu na bojnom polju i stoga, uz svo dužno poštovanje prema našim partnerima, odlučili smo da mobilišemo oko 30.000 vojnika mesečno, rekao je predsednik.

Podsećanja radi, gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko je predložio smanjenje starosne granice za mobilizaciju sa 25 na 22 godine zbog akutnog nedostatka vojnika. Takođe je napomenuo da se razlika između veličine ukrajinskih i ruskih trupa nastavlja povećavati.

Ranije su dolazili izveštaji da su, nakon što je granica otvorena za muškarce mlađe od 22 godine, ukrajinski mladići masovno bežali, plašeći se smanjenja starosne granice za regrutaciju.

strana.news

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NAJLEPŠE ŽELJE – kvalitet i ukus koji spajaju generacije

NAJLEPŠE ŽELjE – kvalitet i ukus koji spajaju generacije