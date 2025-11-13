BRITANSKE oružane snage rasporedile su specijalne snage Kraljevske marinske pešadije iz 42. i 47. jedinice komandosa kao deo Pomorske grupe za specijalne operacije kako bi simulirale tajne operacije ukrcavanja na neprijateljske brodove, obalske plovidbe i zauzimanje naftnih platformi.

Vežbe se održavaju u istočnom Baltičkom moru, blizu ukrajinskog poprišta gde su Kraljevski marinci takođe bili uključeni u otvorena neprijateljstva sa ruskim snagama.

U vežbama su marinci uvežbavali brzo presretanje i obalske racije u koordinaciji sa 3. bataljonom rendžera britanske vojske na estonskom ostrvu Saarema, pod kojim su raspoređeni da zauzmu brodove i naftne instalacije, dok su istovremeno otvarali priobalne vode za savezničke amfibijske iskrcavanja. Vežbe su se odvijale u vreme rastućih tenzija između Rusije i Zapadnog bloka, a očekuje se ciljanje ruskog brodarstva i njegove naftne infrastrukture ukoliko se neprijateljstva dalje eskaliraju.

Zamenik načelnika odbrane Velike Britanije, general-potpukovnik Kraljevskih marinaca Robert Magovan, u decembru 2022. godine otkrio je da su marinci od aprila te godine sprovodili visokorizične operacije zajedno sa ukrajinskim vladinim snagama, sa 300 pripadnika iz 45. komandne grupe Kraljevskih marinaca, bataljona formiranog tokom Drugog svetskog rata, koji su sprovodili nepoznate „diskretne operacije“.

Magovan je naglasio da su one sprovedene „u izuzetno osetljivom okruženju i sa visokim nivoom političkog i vojnog rizika“. Prisustvo marinaca je deo šire mreže britanskih snaga na terenu u Ukrajini, koje su igrale ključne uloge u upravljanju složenom opremom, uključujući usmeravanje napada krstarećim raketama, a ruski izvori takođe tvrde da su savetnici Specijalne vazdušne službe raspoređeni na frontu kako bi podržali ukrajinske ofanzive.



U radu Američkog pomorskog instituta iz 2020. godine predloženo je angažovanje plaćenika-privatnika koji bi na sličan način ciljali kineske civilne brodove ukoliko se odnosi dodatno pogoršaju. Drugi primeri takvih akcija najčešće su bili usmereni na severnokorejske i iranske brodove, što se dosledno sprovodilo bez pravnog izgovora. Nedavno, u septembru, francuske snage su zaplenile ruski civilni brod u Lamanšu. Očekuje se da će se takve operacije eskalirati ukoliko države Zapadnog bloka pokušaju da dodatno intenziviraju tekuće ratne napore protiv Rusije ili drugih protivnika.

