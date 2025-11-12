OPERACIJA "MIDAS" U UKRAJINI SE NASTAVLJA: Gradsko veće sprovodi istragu, bez otkrivanja identiteta osumnjičenih

GRADSKO veće Baštanske u Ukrajini sprovodi internu istragu o mogućem kršenju antikorupcijskog zakonodavstva, preciznije o zakasnelom podnošenju godišnjih izveštaja za 2021-2023. godinu.

NABU

Kako je navedeno u nalogu gradonačelnika, osnova za ovo bio je podnesak Okružnog tužilaštva Baštanske oblasti od 14. oktobra.

Trenutno nije poznato ko je tačno pod istragom, jer su podaci označeni kao poverljivi.

Gradsko veće formiralo je posebnu komisiju za sprovođenje istrage, na čelu sa administratorom izvršnog odbora Aleksandrom Zjuzkom.

U sastavu komisije nalaze se i zamenik gradonačelnika Aleksandr Vasiljev, kao i predstavnici pravnog i odeljenja za ljudske resurse, a zadatak komisije je da u roku od dva meseca pripremi izveštaj i dostavi ga gradonačelniku.

Podsetimo, Okružni sud Baštanske oblasti ranije je razrešio dužnosti gradonačelnika Aleksandra Berehovija, izabranog sa liste stranke "Sluga naroda".

Berehovij je 19. avgusta dobio zvanično obaveštenje o sumnji za proneveru 1,2 miliona grivni, namenjenih za kupovinu odeće za vojno osoblje. Ukoliko bude proglašen krivim, preti mu kazna zatvora od sedam do dvanaest godina.

Tokom prvog ročišta, gradonačelniku je pozlilo. Dan nakon što je sud 3. septembra doneo odluku o njegovom pritvaranju, Berehovij je pušten na slobodu, pošto je njegova supruga, Jelizaveta Berehova, uplatila kauciju.

Ukrajinski Nacionalni biro za borbu protiv korupcije (NABU) sproveo je čak 70 racija širom zemlje, uključujući pretrese kuća ministra pravde Germana Galuščenka i bliskog saradnika Zelenskog, biznismena Timura Mindiča.

Istraga je utvrdila da su članovi kriminalne organizacije izgradili veliku šemu uticaja na strateška preduzeća državnog sektora, posebno na NNEGC Energoatom.

U međuvremenu, Haluščenko je rekao da je njegova suspenzija "civilizovan i ispravan scenario" tokom istrage, dodajući da će se pravno braniti i dokazivati svoj stav.