Svet

PRVA IZJAVA POSLE SKANDALA Smena u vrhu Ukrajine - pao ministar pravde: "Ne držim se pozicije i neću je držati"

В.Н.

12. 11. 2025. u 09:20 >> 09:27

KABINET ministara Ukrajine suspendovao je ministra pravde Hermana Galuščenka sa dužnosti, saopštila je premijerka Julija Sviridenko.

ПРВА ИЗЈАВА ПОСЛЕ СКАНДАЛА Смена у врху Украјине - пао министар правде: Не држим се позиције и нећу је држати

Foto: Printscreen

- Jutros je održan vanredni sastanak Vlade. Doneta je odluka o suspendovanju Germana Haluščenka sa dužnosti ministra pravde - rekla je Sviridenko u sredu ujutru na Telegramu.

Premijerka je napomenula da su vladine odluke dužnosti ministra dodeljene zamenici ministra pravde za evropske integracije Ljudmili Suhak.

U međuvremenu, Haluščenko je rekao da je njegova suspenzija "civilizovan i ispravan scenario" tokom istrage, dodajući da će se pravno braniti i dokazivati svoj stav.

- Potpuno se slažem: potrebno je doneti političku odluku, pa tek onda baviti se svim detaljima. Ne držim se pozicije ministra i neću je držati. Verujem da je suspenzija za vreme trajanja istrage civilizovan i ispravan scenario - rekao je on.

Kako je objavljeno, sumnjiči se da je umešan u pranje novca velikih razmera u koje je umešan Energoatom.

U utorak uveče, još jedan osumnjičeni u ovom slučaju, član Nacionalne komisije za državnu regulaciju u oblasti energetike i komunalnih usluga, napustio je Ukrajinu zbog poslovnog putovanja u Varšavu, prema pisanju e-časopisa ENERGOREFORMA.

(Interfaks Ukrajina)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DEDA SLAVNE GLUMICE BIO PARTIZAN: Otac doktor iz Srbije, njeno pravo ime je SRPSKO - Potičem iz porodice boraca (FOTO)
Poznati

0 0

DEDA SLAVNE GLUMICE BIO PARTIZAN: Otac doktor iz Srbije, njeno pravo ime je SRPSKO - "Potičem iz porodice boraca" (FOTO)

OVOG decembra Mila Jovović slavi 50. rođendan. Svojih prvih pola veka. A skoro četiri decenije je pred kamerama, što možda deluje naučnofantastično, kao neki od njenih hit fimova, na primer "Peti element" ili "Pritajeno zlo". Rođena je u Kijevu, ima ukrajinsko i američko državljanstvo, majka joj je Ruskinja, dok je otac, kao što je poznato, sa ovih prostora.

11. 11. 2025. u 12:52

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću