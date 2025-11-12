PRVA IZJAVA POSLE SKANDALA Smena u vrhu Ukrajine - pao ministar pravde: "Ne držim se pozicije i neću je držati"
KABINET ministara Ukrajine suspendovao je ministra pravde Hermana Galuščenka sa dužnosti, saopštila je premijerka Julija Sviridenko.
- Jutros je održan vanredni sastanak Vlade. Doneta je odluka o suspendovanju Germana Haluščenka sa dužnosti ministra pravde - rekla je Sviridenko u sredu ujutru na Telegramu.
Premijerka je napomenula da su vladine odluke dužnosti ministra dodeljene zamenici ministra pravde za evropske integracije Ljudmili Suhak.
U međuvremenu, Haluščenko je rekao da je njegova suspenzija "civilizovan i ispravan scenario" tokom istrage, dodajući da će se pravno braniti i dokazivati svoj stav.
- Potpuno se slažem: potrebno je doneti političku odluku, pa tek onda baviti se svim detaljima. Ne držim se pozicije ministra i neću je držati. Verujem da je suspenzija za vreme trajanja istrage civilizovan i ispravan scenario - rekao je on.
Kako je objavljeno, sumnjiči se da je umešan u pranje novca velikih razmera u koje je umešan Energoatom.
U utorak uveče, još jedan osumnjičeni u ovom slučaju, član Nacionalne komisije za državnu regulaciju u oblasti energetike i komunalnih usluga, napustio je Ukrajinu zbog poslovnog putovanja u Varšavu, prema pisanju e-časopisa ENERGOREFORMA.
(Interfaks Ukrajina)
Preporučujemo
SMENjEN UKRAJINSKI MINISTAR PRAVDE: Oglasila se premijerka Sviridenko
12. 11. 2025. u 08:57
TRAMP NEĆE BITI DRUGI BAJDEN: SAD više ne troše novac na Ukrajinu
11. 11. 2025. u 21:35
BLUMBERG NAJAVLjUJE NOVA OTKRIĆA: Zelenski je možda umešan u korupcionašku aferu koja trese Ukrajinu
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski mogao bi biti umešan u veliki korupcionaški skandal u energetskom sektoru, preneo je američki magazin Blumberg, pozivajući se na izvore u antikorupcionim institucijama.
12. 11. 2025. u 11:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)