PRVA IZJAVA POSLE SKANDALA Smena u vrhu Ukrajine - pao ministar pravde: "Ne držim se pozicije i neću je držati"

KABINET ministara Ukrajine suspendovao je ministra pravde Hermana Galuščenka sa dužnosti, saopštila je premijerka Julija Sviridenko.

- Jutros je održan vanredni sastanak Vlade. Doneta je odluka o suspendovanju Germana Haluščenka sa dužnosti ministra pravde - rekla je Sviridenko u sredu ujutru na Telegramu.

Premijerka je napomenula da su vladine odluke dužnosti ministra dodeljene zamenici ministra pravde za evropske integracije Ljudmili Suhak.

U međuvremenu, Haluščenko je rekao da je njegova suspenzija "civilizovan i ispravan scenario" tokom istrage, dodajući da će se pravno braniti i dokazivati svoj stav.

- Potpuno se slažem: potrebno je doneti političku odluku, pa tek onda baviti se svim detaljima. Ne držim se pozicije ministra i neću je držati. Verujem da je suspenzija za vreme trajanja istrage civilizovan i ispravan scenario - rekao je on.

Kako je objavljeno, sumnjiči se da je umešan u pranje novca velikih razmera u koje je umešan Energoatom.

U utorak uveče, još jedan osumnjičeni u ovom slučaju, član Nacionalne komisije za državnu regulaciju u oblasti energetike i komunalnih usluga, napustio je Ukrajinu zbog poslovnog putovanja u Varšavu, prema pisanju e-časopisa ENERGOREFORMA.

(Interfaks Ukrajina)