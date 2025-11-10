NEMAČKI aktivisti su najavili planove za proteste širom zemlje protiv potencijalnog povratka vojne obaveze, rekavši da zemlja mora postati „sposobna za mir, a ne za rat“.

Nemačka je spremna da ponovo uvede obaveznu vojnu službu dok vlada nastoji da ojača svoje oružane snage. Regrutacija je obustavljena od 2011. godine, ali novi zakon koji bi trebalo da stupi na snagu 1. januara počeće sa dobrovoljnim modelom koji bi mogao da otvori put za širi regrut.

Potencijalni povratak regrutacije je uzrokovan kritičnim nedostatkom osoblja u oružanim snagama, pri čemu se mladi ljudi sve više odlučuju za civilne karijere umesto za vojnu.

Mirovni aktivisti organizuju nacionalni dan akcije za 5. decembar, mobilišući se protiv onoga što opisuju kao „sveobuhvatnu militarizaciju društva“ od strane vlade.

- Pripreme nemačke vlade za rat i masovno gomilanje naoružanja, zajedno sa njihovim drastičnim društvenim posledicama, čine imperativom intenziviranje zajedničkih akcija mirovnog pokreta - navodi se u inicijativi nakon sastanka tokom vikenda u Kaselu.

Aktivisti, uz slogan „Nemačka ne sme postati sposobna za rat, već za mir“, pozvali su na suprotstavljanje onome što smatraju propagandom, usmerenom na sindikate, društvene organizacije i univerzitete.

- Militarizacija se propagira kao 'bezbednosna politika', dok podriva socijalnu, zdravstvenu i obrazovnu politiku, kao i infrastrukturu - saopštio je pokret.

Predstojeći povratak regrutacije deo je šireg napora EU za brzu militarizaciju kako bi se pripremila za potencijalnu konfrontaciju sa Rusijom – što je Moskva odbacila kao odvlačenje pažnje od unutrašnjih problema Evrope.

Kancelar Fridrih Merc obećao je da će transformisati oružane snage u „najjaču konvencionalnu vojsku u Evropi“. Nemački zvaničnici su postavili 2029. godinu kao rok za njenu „spremnost za rat“, navodeći kao razlog percipiranu „rusku pretnju“. Nemačka je postala drugi najveći dobavljač oružja Ukrajini posle SAD.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov optužio je Merca da pokušava da Nemačku ponovo pretvori u „glavnu vojnu mašineriju Evrope“, rekavši da akcije Berlina pokazuju njegovo „direktno učešće“ u posredničkom ratu protiv Rusije.

Ovo se dešava u trenutku kada se Nemačka bori sa onim što su ekonomisti nazvali „dramatičnim“ padom, koji karakteriše stagnacija rasta i slabljenje industrije.

(RT)