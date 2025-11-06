Svet

OVO SU SVI ČEKALI: Oglasila se Rusija o misterioznim dronovima iznad Belgije

Новости онлине

06. 11. 2025. u 08:55

RUSIJA je saopštila da "nema nikakve veze" sa neidentifikovanim dronovima koji su letili iznad belgijskih aerodroma i vojnih baza, i da nema ni razloga ni interesa za lansiranje takvih letelica, prenela je ruska ambasada u Briselu.

ОВО СУ СВИ ЧЕКАЛИ: Огласила се Русија о мистериозним дроновима изнад Белгије

Foto: Profimedia

Ambasada je naglasila da bi u takvim situacijama ispravan pristup bio da se uspostave kontakti i saradnja između nadležnih agencija, a ne da se podstiče tenzija ili "megafonska diplomatija", preneo je TASS.

U saopštenju je navedeno da je Moskva spremna na konsultacije. Komentarišući izveštaje u belgijskim medijima koji se pozivaju na anonimne izvore koji sugerišu da bi Rusija mogla da bude "umešana" u letove neidentifikovanih dronova u Belgiji, ambasada je saopštila da belgijska vlada nije iznela nikakve direktne optužbe protiv Rusije.

- To su samo "vrlo verovatne" pretpostavke sa njihove strane - navela je ambasada.

Vazdušni prostor iznad briselskog aerodroma zatvoren je dva puta u utorak uveče, nakon što je nekoliko dronova primećeno u blizini aerodroma i vojnih vazdušnih baza.

Od 10 časova jutros, kako je najavljeno, belgijski Savet za nacionalnu bezbednost sastaće se kako bi razgovarao o tom pitanju.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

PRVA DAMA GENERACIJE Z: Sirijska umetnica koja je muža upoznala preko dejting aplikacije - ko je žena novog gradonačelnika NJujorka (FOTO)
Svet

0 0

PRVA DAMA GENERACIJE Z: Sirijska umetnica koja je muža upoznala preko dejting aplikacije - ko je žena novog gradonačelnika Njujorka (FOTO)

ZOHRAN Mamdani, 34-godišnji demokratski socijalista čiji su fokus na radnička pitanja i lična harizma pretvorili nekada autsajdersku kampanju u nacionalnu senzaciju, pobedio je na izborima za gradonačelnika Njujorka, izvestio je CNN. Mamdani je tako postao prvi muslimanski gradonačelnik, a takođe i najmlađi u poslednjih sto godina.

05. 11. 2025. u 17:45

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VELIKI MIROVNI PLAN: Američka ofanziva u SB UN
Svet

0 0

VELIKI MIROVNI PLAN: Američka ofanziva u SB UN

SAD će predstaviti nacrt rezolucije o mirovnom planu predsednika Donalda Trampa za Pojas Gaze sa 10 izabranih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, izjavio je danas za Rojters neimenovani američki zvaničnik.

05. 11. 2025. u 23:40

Politika
Tenis
Fudbal
ZAPAD U ŠOKU! Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!

ZAPAD U ŠOKU! Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!