OVO SU SVI ČEKALI: Oglasila se Rusija o misterioznim dronovima iznad Belgije
RUSIJA je saopštila da "nema nikakve veze" sa neidentifikovanim dronovima koji su letili iznad belgijskih aerodroma i vojnih baza, i da nema ni razloga ni interesa za lansiranje takvih letelica, prenela je ruska ambasada u Briselu.
Ambasada je naglasila da bi u takvim situacijama ispravan pristup bio da se uspostave kontakti i saradnja između nadležnih agencija, a ne da se podstiče tenzija ili "megafonska diplomatija", preneo je TASS.
U saopštenju je navedeno da je Moskva spremna na konsultacije. Komentarišući izveštaje u belgijskim medijima koji se pozivaju na anonimne izvore koji sugerišu da bi Rusija mogla da bude "umešana" u letove neidentifikovanih dronova u Belgiji, ambasada je saopštila da belgijska vlada nije iznela nikakve direktne optužbe protiv Rusije.
- To su samo "vrlo verovatne" pretpostavke sa njihove strane - navela je ambasada.
Vazdušni prostor iznad briselskog aerodroma zatvoren je dva puta u utorak uveče, nakon što je nekoliko dronova primećeno u blizini aerodroma i vojnih vazdušnih baza.
Od 10 časova jutros, kako je najavljeno, belgijski Savet za nacionalnu bezbednost sastaće se kako bi razgovarao o tom pitanju.
