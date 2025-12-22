"FOKUS NA ČETIRI DOKUMENTA" Vitkof: Održan poseban sastanak delegacija SAD i Ukrajine
POSEBAN sastanak u formatu Sjedinjene Američke Države - Ukrajina održan je u nedelju na Floridi, saopštio je američki specijalni izaslank Stiv Vitkof, ističući da je fokus sastanka bio na dokumentima koji se odnose na dalji razvoj plana od 20 tačaka, usklađivanje stavova o međunarodnim bezbednosnim garancijama, usklađivanje stavova o američkim bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, kao i na dalji razvoj ekonomskog plana.
- Tokom poslednja tri dana na Floridi, ukrajinska delegacija održala je niz produktivnih i konstruktivnih sastanaka sa američkim i evropskim partnerima. Posebna pažnja posvećena je diskusiji o vremenskim rokovima i redosledu sledećih koraka. Ukrajina ostaje u potpunosti posvećena postizanju pravednog i održivog mira - napisao je Vitkof na svom nalogu na mreži X.
Istakao je da je zajednički prioritet zaustavljanje rata, postizanje dogovora oko bezbednonsih garancija i stvaranje uslovA za oporovak, stabilnost i dugoročni prosperitet Ukrajine.
- Mir mora biti ne samo prekid neprijateljstava, već i dostojanstven temelj za stabilnu budućnost. Ukrajina visoko ceni vođstvo i podršku Sjedinjenih Država i kontinuiranu blisku koordinaciju sa svojim partnerima u narednim fazama ovog važnog posla - naveo je Vitkof.
Vitkof je dodao da su uz njega, američku delegaciju činili i zet američkog predsednika Donalda Trampa Džared Kušner i član osoblja Bele kuće Džoš Grinbaum.
Ukrajinsku delegaciju činili su sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov i načelnik Generalštaba Oružanih snaga, general-potpukovnik Andrij Gnatov.
