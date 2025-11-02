RUSIJA MOŽE DA ISTOVREMENO LANSIRA 12 „POSEJDONA“: Najnovija podmornica značajno ojačala rusku flotu, a grade se i nove (VIDEO)

U BRODOGRADILIŠTU Sevmaš u Severodvinsku, u Arhangelskoj oblasti, 1. novembra je održana ceremonija porinuća specijalne nuklearne podmornice projekta 09851 „Habarovsk“, što označava novi korak u jačanju ruskih pomorskih strateških sposobnosti.

Foto printskrin Youtube/news24 plus

Prema saopštenju Ministarstva odbrane Rusije, nova podmornica je projektovana da „izvršava zadatke ruske mornarice koristeći savremeno pomorsko podvodno oružje i robotske sisteme različite namene“, s ciljem zaštite nacionalnih interesa i bezbednosti pomorskih granica Ruske Federacije.

Ono što ovu podmornicu izdvaja od svih prethodnih jeste činjenica da je „Habarovsk“ drugi nosilac bespilotnih podvodnih aparata 2M39 „Posejdon“, u NATO klasifikaciji poznat pod nazivom „Kanjon“ (ranije „Status-6“). Ova strateška oružja predstavljaju nuklearna torpeda sa sopstvenim pogonom i sposobnošću da nose bojeve glave ogromne razorne moći.

Pojedini izvori, uključujući i ruske vojne analitičare, zaključuju da će ruska mornarica uskoro imati mogućnost istovremenog lansiranja do 12 „Posejdona“ – po šest sa svake od dve podmornice koje ih nose.

Prvi operativni nosač, BS-329 „Belgorod“ (projekat 09852), već je stacioniran u Severodvinsku, dok će „Habarovsk“, po završetku ispitivanja i uvođenju u službu, najverovatnije biti raspoređen u sastav Pacifičke flote.

Za razliku od „Belgoroda“, koja je građena na osnovu trupa podmornice projekta 949A „Antej“, „Habarovsk“ je projektovana od nule i koristi novu generaciju pogonskih i komandnih sistema. Dimenzijama je nešto manji od strateških podmornica projekata 955A „Borej-A“ i 949A „Antej“, ali je po karakteru i nameni bliži višenamenskoj klasi 885M „Jasen-M“.

U Severodvinsku je 1. novembra u brodogradilištu Sevmaš upriličeno porinuće specijalne nuklearne podmornice projekta 09851 „Habarovsk“ pic.twitter.com/ryDYRq5D2z — Oruzje Online (@oruzjeonline) November 2, 2025

„SUPERORUŽJE“ KOJE MENjA PRAVILA IGRE

Američki dnevnik Vašington Post u svom izveštaju od 1. novembra 2025. opisuje „Posejdon“ i raketu „Burevestnik“ kao „superoružja“ koja menjaju globalnu bezbednosnu dinamiku. U analizi se navodi da „najnoviji ruski sistemi redefinišu pojam odvraćanja“, jer kombinuju neograničen domet, veliku dubinu zarona i brzinu kretanjakojom trenutno ne raspolaže nijedna druga vojna sila.

List naglašava da je „Posejdon“ nuklearno pogonjeno autonomno vozilo, sposobno da se kreće mesecima pod vodom i isporuči bojevu glavu bilo gde na svetskim obalama. Prema američkoj proceni, njegova namena je uništavanje ključne obalne infrastrukture, uključujući pomorske baze, luke, vojne centre i energetske objekte.

Ruski predsednik Vladimir Putin nedavno je potvrdio da su sprovedeni novi testovi rakete „Burevestnik“ i podvodnog autonomnog torpeda „Posejdon“, istakavši da „njihove brzine i dubine nemaju presedana“ i da „u skorije vreme neće biti tehnologije koja bi ih mogla presresti“. Putin je tom prilikom naglasio da ovi sistemi predstavljaju garant strateške ravnoteže i odgovor na višegodišnje pokušaje Zapada da naruši balans odvraćanja.

ODGOVOR VAŠINGTONA I NOVA FAZA TRKE U NAORUŽANjU

Nakon što su ruski testovi postali poznati, američki predsednik je, prema pisanju istog lista, naložio Pentagonu da nastavi pripreme za obnavljanje nuklearnih testova, iako bi za njihovu punu realizaciju bilo potrebno više godina tehničkih priprema. Stručnjaci procenjuju da bi eventualno obnavljanje nuklearnih eksperimenata označilo početak nove faze globalne trke u strateškom naoružanju.

Za razliku od tradicionalnih balističkih sistema, „Posejdon“ ne koristi balističku putanju, već se kreće kao podvodni dron, pri čemu ostaje gotovo nevidljiv za savremene sonare i protivpodmorničke mreže. Njegov nuklearni reaktor omogućava mu praktično neograničen radijus dejstva, a sposobnost da menja kurs tokom misije čini ga nepresretnim za postojeće odbrambene sisteme.

najopasnije oružje mora podmornica „belgorod“ nosi 6 nuklearnih torpeda posejdon i može da leži na dnu okeana!

STRATEŠKI ZNAČAJ „HABAROVSKA“

Uvođenjem „Habarovska“ u službu, Rusija stvara novi stub podvodnog odvraćanja, sposoban da deluje nezavisno i da izvrši masovno lansiranje autonomnih oružanih sistema. Ukupno 12 operativnih torpeda „Posejdon“ iz dve podmornice daje mogućnost istovremenog udara na više obalnih ciljeva, što u praksi menja pojam nuklearne ravnoteže.

Pojava ovakvih sistema potvrđuje da budućnost strateškog oružja prelazi u sferu automatizacije i veštačke inteligencije, gde odluke o dejstvu mogu biti delegirane mašinama koje funkcionišu u ekstremnim uslovima okeanskih dubina.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć