REŠEN SLUČAJ UBISTVA DEVOJČICE: Bilo je potrebno više od šest decenija

VIŠE od šest decenija nakon što je devetogodišnja Kerol En Doerti silovana i ubijena u katoličkoj crkvi u gradu Bristol u američkoj saveznoj državi Pensilvanija, tužilaštvo okruga Baks saopštilo je da je njen ubica konačno identifikovan.

Istraga je utvrdila da je devojčicu 22. oktobra 1962. godine napao i zadavio Vilijam Šreder, koji je tada živeo u blizini crkve Svetog Marka.

Šreder, kojeg je tužiteljka okruga Dženifer Šorn opisala kao "apsolutnog predatora", preminuo je 2002. godine, ali je definitivno povezan sa zločinom zahvaljujući kombinaciji sačuvanih bioloških dokaza i novih forenzičkih analiza, prenosi ABC njuz.

Tužilaštvo je navelo da je još 1962. godine svedok video Šredera u blizini crkve, a on je pao na poligrafu i dao lažni alibi.

Kada je shvatio da je osumnjičen, napustio je Pensilvaniju i preselio se na jug SAD.

-Šrederov život je obeležen obrascem nasilja i seksualnog nasilja, posebno nad mladim, prepubertetskim i adolescentnim devojkama", navodi se u saopštenju kancelarije okružnog tužioca.

Istražitelji su utvrdili da je "seksualno zlostavljao skoro svako žensko dete sa kojim je živeo ili kome je imao pristup, navodi se u saopštenju tužilaštva.

Ključni pomak u istrazi dogodio se prošle godine kada je njegov pastorak izjavio da mu je Šreder priznao ubistvo - čak dva puta, rekavši da je "morao da ubije devojčicu u Bristolu da ne bi progovorila".

Analiza vlasi pronađenih 1962. godine pokazala je da uzorak iz Šrederove zbirke odgovara onom pronađenom u ruci male Kerol En.

Tokom višedecenijske istrage testirano je 141 uzoraka, ali su svi drugi kandidati isključeni.

Na konferenciji za novinare, sestra ubijene devojčice, Kej Doerti rekla je kroz suze da je ubistvo sestre zauvek promenilo njenu porodicu.

-Moji roditelji su preminuli, a da nisu saznali ko je ubio njihovu ćerku... Posle toliko decenija neznanja, ovo otkriće konačno donosi završetak i istinu rani koja nikada nije zacelila, navela je ona.

Tužilaštvo je saopštilo da veruje da je ovo jedini slučaj silovanja i ubistva deteta unutar crkve u istoriji Sjedinjenih Američkih Država.

