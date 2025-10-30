Svet

VELIKO UPOZORENJE MOSKVE: SAD mogu otvoriti "nuklearnu Pandorinu kutiju"

В.Н.

30. 10. 2025. u 17:37

ZVANIČNA najava predsednika SAD Donalda Trampa o obnavljanju nuklearnih testiranja može dovesti do haosa u oblasti strateške stabilnosti, izjavio je za RIA Novosti predsednik Komiteta Državne dume za međunarodna pitanja Leonid Slucki.

ВЕЛИКО УПОЗОРЕЊЕ МОСКВЕ: САД могу отворити нуклеарну Пандорину кутију

FOTO: Tanjug/AP

- Rusija se i dalje pridržava dobrovoljnog moratorijuma na nuklearna ispitivanja, iako je deratifikovala Sporazum o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba. U tom kontekstu Trampove izjave da, navodno, 'svi sprovode testiranja' su neosnovane su bez dokaza. Treba razumeti da takva odluka Sjedinjenih Država može, figurativno rečeno, otvoriti 'nuklearnu Pandorinu kutiju - poručio je Slucki.

Ranije je Tramp naložio da se odmah započnu nuklearna ispitivanja. On je takođe istakao da SAD raspolažu poligonima za nuklearno oružje, a da će detalji o testiranjima biti saopšteni naknadno.

Predsednik Komiteta Državne dume za međunarodna pitanja je dodao da u tom svetlu inicijativa predsednika Rusije Vladimira Putina o uzajamnom očuvanju obaveza u okviru Sporazuma o smanjenju strateškog naoružanja za još godinu dana nakon isteka njegovog roka 5. februara 2026. godine dobija još veću aktuelnost.

- Američka strana ne bi smela da izbegava odgovor i treba što pre da reaguje - zaključio je Slucki.

(RT Balkan)

