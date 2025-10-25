Svet

TOTALNI PREOKRET, TRAMP DONEO ŠOK ODLUKU PREMA BRAZILU: "Spreman sam"

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

25. 10. 2025. u 18:55

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da će razmotriti smanjenje carina Brazilu, ali samo pod odgovarajućim okolnostima.

ТОТАЛНИ ПРЕОКРЕТ, ТРАМП ДОНЕО ШОК ОДЛУКУ ПРЕМА БРАЗИЛУ: Спреман сам

Foto: Tanjug

Tramp je o mogućnostima da smanji carine Brazilu govorio u predsedničkom avionu, na putu ka Maleziji gde će prisustvovati regionalnom samitu Asocijacije zemalja jugoistočne

Azije (ASEAN) koji se održava tokom vikenda u Kuala Lumpuru, prenosi danas Rojters. 

Tramp je povećao carine na uvoz većine brazilske robe u Sjedinjene Američke Države na 50 odsto, sa deset odsto koliko je bilo početkom avgusta, a taj potez je povezao sa sudskim procesom protiv bivšeg predsednika te južnoameričke zemlje Žaira Bolsonara, koga podržava.

Aktuelni predsednik Brazila, Luiz Inasio Lula da Silva rekao je u Kuala Lumpuru da je optimističan u pogledu dogovora sa Trampom. 

- Sve zavisi od razgovora, nastupam sa optimizmom da možemo pronaći rešenje - rekao je Lula da Silva novinarima.
 

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SAMITA PUTIN-TRAMP ĆE BITI Novi signal iz Moskve - Svi želimo da se rat završi što pre

"SAMITA PUTIN-TRAMP ĆE BITI" Novi signal iz Moskve - "Svi želimo da se rat završi što pre"