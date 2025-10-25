TOTALNI PREOKRET, TRAMP DONEO ŠOK ODLUKU PREMA BRAZILU: "Spreman sam"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da će razmotriti smanjenje carina Brazilu, ali samo pod odgovarajućim okolnostima.
Tramp je o mogućnostima da smanji carine Brazilu govorio u predsedničkom avionu, na putu ka Maleziji gde će prisustvovati regionalnom samitu Asocijacije zemalja jugoistočne
Azije (ASEAN) koji se održava tokom vikenda u Kuala Lumpuru, prenosi danas Rojters.
Aktuelni predsednik Brazila, Luiz Inasio Lula da Silva rekao je u Kuala Lumpuru da je optimističan u pogledu dogovora sa Trampom.
- Sve zavisi od razgovora, nastupam sa optimizmom da možemo pronaći rešenje - rekao je Lula da Silva novinarima.
(Tanjug)
