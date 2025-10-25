TOTALNI PREOKRET, TRAMP DONEO ŠOK ODLUKU PREMA BRAZILU: "Spreman sam"

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da će razmotriti smanjenje carina Brazilu, ali samo pod odgovarajućim okolnostima.

Tramp je o mogućnostima da smanji carine Brazilu govorio u predsedničkom avionu, na putu ka Maleziji gde će prisustvovati regionalnom samitu Asocijacije zemalja jugoistočne

Azije (ASEAN) koji se održava tokom vikenda u Kuala Lumpuru, prenosi danas Rojters.



Tramp je povećao carine na uvoz većine brazilske robe u Sjedinjene Američke Države na 50 odsto, sa deset odsto koliko je bilo početkom avgusta, a taj potez je povezao sa sudskim procesom protiv bivšeg predsednika te južnoameričke zemlje Žaira Bolsonara, koga podržava.

Aktuelni predsednik Brazila, Luiz Inasio Lula da Silva rekao je u Kuala Lumpuru da je optimističan u pogledu dogovora sa Trampom.

- Sve zavisi od razgovora, nastupam sa optimizmom da možemo pronaći rešenje - rekao je Lula da Silva novinarima.



