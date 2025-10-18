NEMA ZAŠTITE OD ISKANDERA: Ruska armija balističkom raketom pogodila mesto lansiranja dronova dugog dometa (VIDEO)
MESTO koje su ukrajinske oružane snage koristile za lansiranje dronova dugog dometa za jednokratnu upotrebu na ruske ciljeve uništeno je tokom napada lansiranog balističkim raketnim sistemom Iskander-M.
U napadu je uništeno do 65 dronova klase Ljuti, kao i četiri kamiona i pet lansera. U napadu je prema informacijama stradalo oko 30 ukrajinskih vojnika, uključujući više specijalista za ratovanje dronovima.
Dronovi Ljuit imaju procenjeni domet od 1.000 kilometara i mogu nositi eksplozivni teret težine do 75 kilograma. Mesto se nalazilo u blizini sela Martovoe na severoistoku Ukrajine. Napad dolazi nakon višestrukih izveštaja ukrajinskih i zapadnih izvora koji izražavaju zabrinutost da su sistemi protivvazdušne odbrane MIM-104 Patriot, koje su donirale zemlje širom zapadnog sveta, postali sve neefikasniji u presretanju napada Iskandera, sa stopom uspeha koja je pala na samo šest procenata.Iskander-M je igrao sve veću ulogu u ruskim ratnim naporima, posebno od 2023. godine, nakon što je nagli porast proizvodnje učinio zalihe lakše dostupnim. Svaka brigada se sastoji od 51 vozila, uključujući 12 transportnih lansera i 12 vozila za punjenje koja zajedno mogu istovremeno da ispale 48 raketa.
Sistem je korišćen za neutralizaciju više važnih ciljeva, a snimci dronova potvrđuju uništavanje oskudnih ukrajinskih raketnih sistema zemlja-vazduh „Patriot“ u više navrata. Sistem je takođe korišćen za napade na položaje zapadnih boraca koji podržavaju ukrajinske ratne napore u više navrata, kao i na ključnu železničku infrastrukturu i borbene avione.
militarywatchmagazine.com
