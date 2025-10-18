MESTO koje su ukrajinske oružane snage koristile za lansiranje dronova dugog dometa za jednokratnu upotrebu na ruske ciljeve uništeno je tokom napada lansiranog balističkim raketnim sistemom Iskander-M.

U napadu je uništeno do 65 dronova klase Ljuti, kao i četiri kamiona i pet lansera. U napadu je prema informacijama stradalo oko 30 ukrajinskih vojnika, uključujući više specijalista za ratovanje dronovima.

Dronovi Ljuit imaju procenjeni domet od 1.000 kilometara i mogu nositi eksplozivni teret težine do 75 kilograma. Mesto se nalazilo u blizini sela Martovoe na severoistoku Ukrajine. Napad dolazi nakon višestrukih izveštaja ukrajinskih i zapadnih izvora koji izražavaju zabrinutost da su sistemi protivvazdušne odbrane MIM-104 Patriot, koje su donirale zemlje širom zapadnog sveta, postali sve neefikasniji u presretanju napada Iskandera, sa stopom uspeha koja je pala na samo šest procenata.

Sistem je korišćen za neutralizaciju više važnih ciljeva, a snimci dronova potvrđuju uništavanje oskudnih ukrajinskih raketnih sistema zemlja-vazduh „Patriot“ u više navrata. Sistem je takođe korišćen za napade na položaje zapadnih boraca koji podržavaju ukrajinske ratne napore u više navrata, kao i na ključnu železničku infrastrukturu i borbene avione.

