PUTEVIMA SLAVNOG MAGELANA: Američka kompanija razvila robotsku podmornicu koja će obići ceo svet

AMERIČKI naučnici kreću u jedinstvenu petogodišnju misiju, u kojoj će njihova robotska podmornica obići Zemlju, koristeći morske struje.

Foto: Printskrin/Twitter/@maria_avdv

Kompaktna robotska podmornica pokušaće nešto što nijedno podvodno plovilo pre nije - da obiđe ceo svet.

"Teledyne Marine", američka kompanija koja proizvodi napredne pomorske tehnologije, u partnerstvu s američkim Univerzitetom Ratgers, porinuće danas podmornicu Redving s obale američke savezne države Masačusets pokrećući misiju "Sentinel".

Naučnici s Ratgersa učestvuju u praćenju robotske podmornice i analizi podataka s nje.

Za razliku od tradicionalnih podmornica, Redving se kreće pomoću sistema promene balasta, a ne propelera. Klip ispunjen plinom menja težinu plovila, omogućujući mu da polako tone i potom izranja. Pomoćni propelerski sistemi u plovilu postoje, ali se retko koriste.

Redving će ploviti s morskim strujama, a ne protiv njih, putujući prosečnom brzinom od 0,75 čvorova, odnosno nešto manje od 1,4 kilometra na sat, kaže za "New Scientist" iz američke kompanije. Dužine 2,57 metara i težine 171 kilograma, Redving je tek nešto veći od daske za surfanje. Njegovo telo puno baterija omogućuje misije neviđene dužine.

Istorijska misija "Sentinel" ima za cilj da završi svoje kružno putovanje oko Zemlje za otprilike pet godina, kaže Brajan Magvajer iz "Teledyne Marine".

MAGELANOVA RUTA

Inženjeri iz pomenute kompanije i studenti s Ratgersa pratiće robotsku podmornicu putem satelita, prilagođavajući njegov smer dva puta dnevno. Očekuje se i zamena baterije usred misije.

Sledeći rutu Ferdinanda Magellana (portugalskog istraživača poznatog po prvoj dokumentiranoj plovidbi oko Zemlje) iz 1519.–1522. godine, Redving će posetiti Kanarska ostrva, Kejptaun, Zapadnu Australiju, Novi Zeland, Falklandska ostrva i moguće Brazil te preploviti približno 73.000 kilometara pre povratka u Masačusets.

Podvodna autonomna plovila ključna su za okeanografska istraživanja jer omogućuju dugoročna, ekonomična merenja u opasnim ili nepristupačnim područjima, zbog uslova poput oluja, uragana ili ledenih frontova.

Verujemo da će to biti najdugotrajnije istraživanje otvorenog okeana ikad sprovedeno, kaže Megvajer.

Robotske podmornice su sjajni alati za merenja u područjima koja su previše rizična za slanje broda, poput središta oluje ili uragana, ili ispred odlomljenog glečera, dodaje Karen Hejvud sa Univerziteta Ist Anglia.

Ostale opasnosti uključuju morske pse, ribarske mreže, brodske linije i nakupljanje algi i školjki na površini plovila, upozorava Aleksandar Filips iz britanskog Nacionalnog centra za okeanografiju. Podaci s misije biće deljeni širom sveta, nadahnjujući buduće slične ekspedicije.

(sputnikportal.rs)

