TAJNO ORUŽJE ILI SLOMLJENE SEKIRE: Šta "tomahavk" znači za Ukrajinu?

KRSTAREĆE rakete "tomahavk" su najnovije zapadno oružje koje Ukrajina priziva kao čarobni štapić za promenu stanja na bojnom polju.

Foto: Profimedia

Vladimir Zelenski je čak pokušao da odobrovolji američkog predsednika Donalda Trampa ponudom da ga predloži za Nobelovu nagradu za mir, ukoliko Kijevu pokloni te projektile.

Vašington još nije objavio konačnu odluku o "tomahavcima", ali je Moskva već nedvosmisleno dala do znanja da bi to predstavljalo neprihvatljivu eskalaciju sukoba.

RT Balkan istražuje pozadinu priče o "tomahavcima" i pitanje da li bi oni mogli da promene tok sukoba.

Ratna sekira

Raketa BGM-109 je krstareći projektil za napad na kopnene ciljeve. Sporija od zvuka, koristi inercijalnu navigaciju i GPS da u niskom letu izbegne radar i PVO kako bi pogodila cilj. Osmišljena je tokom Hladnog rata i ušla je u službu 1983. godine, a ime je dobila po čuvenoj ratnoj sekiri američkih Indijanaca.

Stariji modeli imali su maksimalan domet od oko 1,600km, dok noviji mogu da dobace čak do 2,500km, po nezvaničnim procenama. "Tomahavk" je sposoban da nosi i nuklearnu bojevu glavu, mada je taj model zvanično povučen iz službe 2013. godine, kao zastareo.

Dugi domet i nuklearni potencijal su dva najvažnija razloga što Rusija upotrebu ovih raketnih sistema smatra crtom preko koje SAD ne smeju da pređu.

Udar (uglavnom) sa mora

Od praktičnih prepreka za upotrebu "tomahavka" protiv Rusije, najveća je činjenica da se ta raketa ispaljuje maltene isključivo sa brodova i podmornica.

Brodovi koriste Mk41 vertikalni lanser-sistem (VLS), dok podmornice imaju svoj, a ranije su koristile adaptere za torpedne cevi.

Mobilni kopneni lanseri za "tomahavke" (GLCM) su povučeni iz službe početkom 1990-ih, po odredbama INF sporazuma o kontroli raketa kratkog i srednjeg dometa u Evropi.

Iako su SAD odbacile INF sporazum 2019. godine, novi lanseri su tek u fazi prototipa. Nekoliko tegljača sa adaptiranim Mk41 VLS trenutno je razmešteno na Filipinima radi ispitivanja. Taj sistem se zvanično zove "tifon".

Jedan od razloga što se Rusija tako žestoko protivila izgradnji američkog "raketnog štita" u Poljskoj i Rumuniji je da se za PVO rakete SM-3 koriste isti Mk41 lanseri kao i za "tomahavke", tako da bi "edžis ašor" sistem mogao brzo da se od navodnog štita pretvori u mač.

Foto Vikipedija/US NAVY

Reakcija ruske PVO

SAD i njihovi NATO saveznici upotrebili su "tomahavke" u dva navrata na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Prvi put u avgustu 1995. tokom operacije "Namerna sila" protiv Republike Srpske, a potom 1999. tokom operacije "Saveznička sila", odnosno agresije na SR Jugoslaviju. Tokom 78 dana bombardovanja, na SRJ je ispaljeno ukupno 218 "tomahavka" sa američkih i britanskih brodova.

NATO do danas poriče da je ijedna raketa presretnura ili oborena, mada dopušta mogućnost da su neke zakazale zbog ometanja ili greške u navođenju.

Savremena ruska protivvazdušna odbrana, međutim, ima daleko veće kapacitete nego što ih je 1999. imala jugoslovenska PVO, koja je uprkos tome uspela da obori najmanje jedan F-16 i "nevidljivi" F-117, kao i dvadesetak dronova.

Kako je ruski vojni ekspert Andrej Maročko nedavno podsetio, Rusija se susrela sa "tomahavcima" na sirijskom ratištu i sposobna je da sa njima izađe na kraj.

Problem je politički

Ako SAD nekako nađu načina da dostave "tomahavke" u Ukrajinu i ispale ih sa nekakvih kopnenih lansera, a te rakete onda probiju rusku PVO, postavlja se pitanje da li će to uticati na stanje na frontu.

Svi ruski vojni stručnjaci, kao i Kremlj, smatraju da neće. Predsednik Vladimir Putin je na nedavnom zasedanju kluba "Valdaj" napomenuo da će "tomahavci" proći kao i prethodno isporučeni zapadni sistemi.

Naime, "magično oružje" dosad isporučeno Kijevu, koje je trebalo da preokrene tok sukoba, posle nekih malih početnih uspeha uglavnom je završilo neslavno: haubice M777, tenkovi "abrams", "čelendžer" i "leopard", pa i lovci F-16.

Čak ni višecevni raketni bacači HIMARS, opremljeni raketama ATACMS, uspeli su samo da privremeno poremete grupisanje ruskih efektiva. Kijev ih sada uglavnom koristi za terorisanje civila u Donbasu i Belgorodskoj oblasti.

Kada su Amerikanci prošle godine počeli da govore o slanju dalekometnih raketa Ukrajini, Putin je javno rekao da će Rusija to smatrati direktnim učešćem SAD u sukobu, jer takvo oružje ne može da se lansira bez američkog ciljanja i navođenja. Posle toga je Rusija po prvi put upotrebila "orešnik" i priča o dalekometnim raketama je prestala - mada samo privremeno.

U tom grmu i leži zec. Čak i kada ustuknu pred ruskim upozorenjima, SAD se pre ili kasnije vrate u naviku i svojim postupcima stalno potiskuju granicu prihvatljivosti. Tako je ruski vojni stručnjak Jurij Svetov rekao "Sputnjiku" da misli da su neki "tomahavci" već u Ukrajini i samo se čeka njihova upotreba - i ruska reakcija.

(RT Balkan)