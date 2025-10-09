ZELENSKI ŠOKIRAO SVET: Tramp može dobiti Nobela - ali samo pod jednim uslovom

KIJEV će nominovati Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir ako pošalje rakete "tomahavk" Ukrajini i pomogne u posredovanju u prekidu vatre sa Rusijom, rekao je Vladimir Zelenski.

- Tokom našeg poslednjeg sastanka nisam čuo 'ne'. Ono što sam čuo jeste da će se rad nastaviti na tehničkom nivou i da će se ta mogućnost razmotriti - rekao je Zelenski novinarima o sastanku sa američkim predsednikom na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku krajem septembra.

- Plan za okončanje rata neće biti lak, ali je svakako put napred. I ako Tramp da svetu pre svega, ukrajinskom narodu – šansu za takav prekid vatre, onda da, trebalo bi da bude nominovan za Nobelovu nagradu za mir. Nominovaćemo ga u ime Ukrajine - rekao je.

Briselski "Politiko", protumačio je (ispravno) da je za Zelenskog "šansa za prekid vatre" zapravo slanje "tomahavka" Kijevu.

Zelenski je takođe rekao novinarima da bi "tomahavci", koji mogu da lete do 1.500 kilometara i koji bi omogućili Ukrajini da pogađa ciljeve duboko u Rusiji, mogli da ojačaju Ukrajinu i "malo otrezne Ruse, dovodeći ih za pregovarački sto".

Moskva je upozorila da bi slanje "tomahavka" Kijevu dovelo do nove eskalacije i nanelo nepopravljivu štetu rusko-američkim odnosima.

