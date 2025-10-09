Svet

ZELENSKI ŠOKIRAO SVET: Tramp može dobiti Nobela - ali samo pod jednim uslovom

В. Н.

09. 10. 2025. u 18:40

KIJEV će nominovati Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir ako pošalje rakete "tomahavk" Ukrajini i pomogne u posredovanju u prekidu vatre sa Rusijom, rekao je Vladimir Zelenski.

ЗЕЛЕНСКИ ШОКИРАО СВЕТ: Трамп може добити Нобела - али само под једним условом

Foto: Profimedia

- Tokom našeg poslednjeg sastanka nisam čuo 'ne'. Ono što sam čuo jeste da će se rad nastaviti na tehničkom nivou i da će se ta mogućnost razmotriti - rekao je Zelenski novinarima o sastanku sa američkim predsednikom na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku krajem septembra.

- Plan za okončanje rata neće biti lak, ali je svakako put napred. I ako Tramp da svetu  pre svega, ukrajinskom narodu – šansu za takav prekid vatre, onda da, trebalo bi da bude nominovan za Nobelovu nagradu za mir. Nominovaćemo ga u ime Ukrajine - rekao je.

Briselski "Politiko", protumačio je (ispravno) da je za Zelenskog "šansa za prekid vatre" zapravo slanje "tomahavka" Kijevu.

Zelenski je takođe rekao novinarima da bi "tomahavci", koji mogu da lete do 1.500 kilometara i koji bi omogućili Ukrajini da pogađa ciljeve duboko u Rusiji, mogli da ojačaju Ukrajinu i "malo otrezne Ruse, dovodeći ih za pregovarački sto".

Moskva je upozorila  da bi slanje "tomahavka" Kijevu dovelo do nove eskalacije i nanelo nepopravljivu štetu rusko-američkim odnosima.

(RT Balkan)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
CRNA GORA MORA DA IGRA NA POBEDU: Četi Mirka Vučinića preko potreban trijumf kako bi održala nade o plasmanu na Svetsko prvenstvo

CRNA GORA MORA DA IGRA NA POBEDU: Četi Mirka Vučinića preko potreban trijumf kako bi održala nade o plasmanu na Svetsko prvenstvo