TRAMP STIŽE U JERUSALIM? Hercog sve potvrdio, evo i kad se očekuje poseta
OČEKUJE se da će predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp biti u Jerusalimu u nedelju, navodi se u saopštenju iz kancelarije izraelskog predsednika Isaka Hercoga, prenosi Rojters.
Kako se navodi u noti, Hercogovi planovi u nedelju su otkazani zbog očekivane Trampove posete, iako još nije bilo zvanične objave o tome.
Ranije danas, Tajms of Izrael objavio je da su u toku razgovori o dolasku predsednika SAD Donalda Trampa u Izrael.
Kako je navedeno, poseta će biti "munjevita", a javni servis Kan izveštava da bi mogao da bude na zemlji ukupno samo osam sati.
Tramp bi trebalo da sleti u nedelju u 15 časova, gde će učestvovati na ceremoniji na aerodromu Ben Gurion u Tel Avivu.
Planirano je i da budu održane ceremonije u izraelskoj skupštini Knesetu i na Zidu plača.
Okvirno je planirano da poleti u nedelju uveče u 23 časa, izveštava taj medij.
(Tanjug)
Preporučujemo
"TRAMP ZASLUŽUJE NOBELA" Zelenski: Ali samo pod jednim uslovom
09. 10. 2025. u 15:39
HOĆE LI BITI NOVOG SUSRETA PUTINA I TRAMPA: Peskov se oglasio o dijalogu o Ukrajini
09. 10. 2025. u 11:09
TRAMP OBJAVIO DA JE POSTIGNUT DOGOVOR: Izrael će povući vojsku, svi taoci brzo na slobodi
09. 10. 2025. u 07:47
HRVATSKA POSLALA NOTU CRNOJ GORI: Vratite Hrvatima imovinu u Tivtu i Dobroti
HRVATSKA je poslala Crnoj Gori diplomatsku notu, tražeći od nje da vrati imovinu pripadnicima hrvatske manjine u gradovima Tivat i Dobrota, preneli su hrvatski mediji.
09. 10. 2025. u 08:02
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)