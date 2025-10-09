Svet

TRAMP STIŽE U JERUSALIM? Hercog sve potvrdio, evo i kad se očekuje poseta

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

09. 10. 2025. u 16:15

OČEKUJE se da će predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp biti u Jerusalimu u nedelju, navodi se u saopštenju iz kancelarije izraelskog predsednika Isaka Hercoga, prenosi Rojters.

ТРАМП СТИЖЕ У ЈЕРУСАЛИМ? Херцог све потврдио, ево и кад се очекује посета

Foto AP

Kako se navodi u noti, Hercogovi planovi u nedelju su otkazani zbog očekivane Trampove posete, iako još nije bilo zvanične objave o tome.

Ranije danas, Tajms of Izrael objavio je da su u toku razgovori o dolasku predsednika SAD Donalda Trampa u Izrael.

Kako je navedeno, poseta će biti "munjevita", a javni servis Kan izveštava da bi mogao da bude na zemlji ukupno samo osam sati.

Tramp bi trebalo da sleti u nedelju u 15 časova, gde će učestvovati na ceremoniji na aerodromu Ben Gurion u Tel Avivu.

Planirano je i da budu održane ceremonije u izraelskoj skupštini Knesetu i na Zidu plača.

Okvirno je planirano da poleti u nedelju uveče u 23 časa, izveštava taj medij.
 

(Tanjug)

