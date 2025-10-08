SIJARTO OŠTAR: Za Tuska je u redu da gasovod bude dignut u vazduh

MINISTAR spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto osudio je danas izjave poljskog premijera Donalda Tuska o odbijanju Poljske da Nemačkoj izruči Ukrajinca koji je optužen da je učestvovao u eksplozijama koje su oštetile gasovode Severni tok.

Foto: Profimedia

-Prema Donaldu Tusku, dizanje gasovoda u vazduh je prihvatljivo. To je šokantno, jer se zapitate šta još može biti dignuto u vazduh, a da se i dalje smatra prihvatljivim ili čak pohvalnim, napisao je Sijarto na svom nalogu na Fejsbuku i dodao da Mađarska ne želi Evropu u kojoj premijeri brane teroriste.

Tusk je prethodno rekao da nije u interesu Poljske da izruči optuženog Ukrajinca, piše Tanjug.

Poljski premijer je istakao da je "na kraju na sudu da odluči da li će Vladimir Z, koji je uhapšen krajem septembra u blizini Varšave, biti predat ili ne".

"Problem Evrope, problem Ukrajine, problem Litvanije i Poljske nije u tome što je Severni tok 2 uništen, već što je uopšte izgrađen", rekao je Tusk na konferenciji za novinare.

Poljski sud je juče odlučio da Vladimir Z. mora da ostane u pritvoru još 40 dana dok se donosi odluka o njegovom eventualnom izručenju Nemačkoj na osnovu evropskog naloga za hapšenje.

-Nemačke vlasti, koje istražuju Vladimira Z, izjavile su da je on direktno učestvovao u podmetanju eksplozije na gasovodu. Osumnjičeni je instruktor ronjenja i, prema njihovim rečima, trebalo je da otplovi do Baltičkog mora jedrilicom iz Rostoka u septembru 2022. godine, a zatim zaroni i postavi eksploziv na podvodnu cev, preneli su mediji posle hapšenja osumnjičenog.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova je prethodno izjavila da su pokušaji da se za napad na tako velike infrastrukturne objekte okrive amateri i "prikriju tragovi" koji vode do zapadnih specijalnih službi, jednostavno neubedljivi.

Eksplozije na dva ruska izvozna gasovoda ka Evropi, "Severni tok" i "Severni tok 2", dogodile su se 26. septembra 2022. godine. Nemačka, Danska i Švedska su tada navele da je verovatno reč o namernoj sabotaži.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta