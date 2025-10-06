POLITIČKA KRIZA DRMA FRANCUSKU Još jedna ostavka: Bruno Le Mer odlučio da se povuče i vrati premijeru ministarstvo odbrane
BRUNO Le Mer je odlučio da se povuče sa položaja ministra odbrane Francuske na koji je juče imenovan i vrati mandat premijeru u ostavci Sebastijenu Lekorni, preneli su danas francuski mediji.
Kako prenosi dnevni list "Figaro", Le Mer i Lekorni razgovarali su jutros telefonom i premijer je prihvatio predlog o ostavci, što znači da bi kao premijer trebalo privremeno da preuzme i nadležnosti ministra odbrane.
-Nijedna pojedinačna situacija ne sme da blokira naše institucije. Želim da ova odluka omogući nastavak razgovora u cilju formiranja nove vlade, koja je potrebna Francuskoj, objavio je Le Mer na svom nalogu na mreži Iks.
Ranije danas, premijer Lekorni bio je na razgovoru sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom u Jelisejskoj palati i podneo mu ostavku na premijerski položaj.
Doskorašnji ministar unutrašnjih poslova Francuske Bruno Retajo rekao je danas da je Lekorni od njega ''sakrio'' odluku da je imenovao nekadašnjeg ministra finansija Bruna Le Mera na funkciju ministra odbrane, i ocenio da je ''nedopustivo da se podrži levičarski premijer".
Lekorni je podneo ostavku samo 12 sati nakon imenovanja vlade čime je on postao premijer Francuske sa najkraćim mandatom.
Podnošenje ostavke Lekornija koju je prihvatio predsednik Emanuel Makron odraz je političke krize kroz koju Francuska prolazi u poslednjih godinu i po dana, nakon što je predsednik raspustio vladu u junu 2024. godine posle poraza njegove stranke na izborima za Evropski parlament.
Od tada su se promenila tri premijera - najpre Mišel Barnije, pa zatim Fransoa Bajru i konačno Lekorni, koji je na funkciju imenovan 9. septembra.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
MALO PREOSTALIH OPCIJA: Tajms o Emanuelu Makronu
06. 10. 2025. u 18:04
MAKRON MUDRO ĆUTI: Opozicija traži raspuštanje parlamenta i ostavku predsednika
06. 10. 2025. u 12:37
OVAJ ČOVEK IZ MUP-A DAVAO LAŽNE INFORMACIJE O ZVUČNOM TOPU: Vučić otkrio kako je u poslednji čas sprečen državni udar 15. marta
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć gostujući u emisiji "Hit Tvit" da u poslednjih 11 meseci nije isključivo problem bio u novcu spolja ili iznutra, već u tome što su sve naše vrednosti napadnute, ali i sve državne institucije koje su, kako je istakao, razorene.
06. 10. 2025. u 09:46
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VELjKOVA OBJAVA O RAZVODU: Najveći udarac za dete
VELjKO i Bogdana Ražnatović godinama su u skladnom braku u kom su dobili tri sina, a sada je on objavio snimak u kom se govori o razvodu.
05. 10. 2025. u 17:34
Komentari (0)