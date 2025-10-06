POLITIČKA KRIZA DRMA FRANCUSKU Još jedna ostavka: Bruno Le Mer odlučio da se povuče i vrati premijeru ministarstvo odbrane

BRUNO Le Mer je odlučio da se povuče sa položaja ministra odbrane Francuske na koji je juče imenovan i vrati mandat premijeru u ostavci Sebastijenu Lekorni, preneli su danas francuski mediji.

Kako prenosi dnevni list "Figaro", Le Mer i Lekorni razgovarali su jutros telefonom i premijer je prihvatio predlog o ostavci, što znači da bi kao premijer trebalo privremeno da preuzme i nadležnosti ministra odbrane.

-Nijedna pojedinačna situacija ne sme da blokira naše institucije. Želim da ova odluka omogući nastavak razgovora u cilju formiranja nove vlade, koja je potrebna Francuskoj, objavio je Le Mer na svom nalogu na mreži Iks.

Ranije danas, premijer Lekorni bio je na razgovoru sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom u Jelisejskoj palati i podneo mu ostavku na premijerski položaj.

Doskorašnji ministar unutrašnjih poslova Francuske Bruno Retajo rekao je danas da je Lekorni od njega ''sakrio'' odluku da je imenovao nekadašnjeg ministra finansija Bruna Le Mera na funkciju ministra odbrane, i ocenio da je ''nedopustivo da se podrži levičarski premijer".

Lekorni je podneo ostavku samo 12 sati nakon imenovanja vlade čime je on postao premijer Francuske sa najkraćim mandatom.

Podnošenje ostavke Lekornija koju je prihvatio predsednik Emanuel Makron odraz je političke krize kroz koju Francuska prolazi u poslednjih godinu i po dana, nakon što je predsednik raspustio vladu u junu 2024. godine posle poraza njegove stranke na izborima za Evropski parlament.

Od tada su se promenila tri premijera - najpre Mišel Barnije, pa zatim Fransoa Bajru i konačno Lekorni, koji je na funkciju imenovan 9. septembra.

