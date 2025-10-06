POLITIČKA KRIZA DRMA MAKRONOVU FRANCUSKU: Posle ostavke premijera, opozicija traži Makronovu smenu

PREDSEDNIK stranke suverenističke desnice Žordan Bardela pozvao je francuskog šefa države Emanuela Makrona da ponovo raspusti skupštinu.

Foto: Profimedia

Do ovog poziva došlo je pošto je tek imenovani premijer Sebastijan Lekorni podneo ostavku.

Francuska se nalazi u dubokoj političkoj krizi, od kako je predsednik države prošlog leta raspustio parlament zbog pobede suverenističke desnice na evropskim izborima.

Od tada, premijeri se ređaju kao na traci. Mišel Barnije je bio na funkciji nešto više od tri meseca, Fransoa Bajru devet, dok je Sebastijan Lekorni potukao rekord po kratkoći mandata od svega mesec dana.

Lekorni je sinoć saopštio imena ministara koji su bili predviđeni da uđu u vladu, ali je pod salvom kritika opozicije, svega nekoliko sati kasnije, jutros podneo ostavku koju je francuski predsednik Emanuel Makron prihvatio.

Među imenovanim ministrima bio je i Brino Le Mer, koji je sedam godina bio ministar finanasija i koga opozicija smatra glavnim krivcem zbog teške ekonomske situacije u zemlji. Levica i suverenistička desnica kritikuju Lekornija i da vlada u kojoj je 13 od 18 ministara ostalo na funkciji, ne predstavlja traženi diskontinuitet s dosadašnjom politikom.

Foto: Profimedia

Danas je trebalo da dođe do primporedaje dužnosti u ministarstvima, ali je vlada ekspresno pala, pre nego što je i započela rad. Lekorni je takođe u utorak trebalo da predstavi smernice svoje politike. Bardela ističe da je vladu izvesno sastavljao Makron a ne Lekorni i traži da iz svega povuče konsekvence. Lider krajnje desnice Žan Lik Melanšon traži hitno razmatranje zahteva za smenu Makrona. Čak i umereni desničari, poput potpredsednika republikanaca i gradonačelnika Kana Davida Lisnara ističu da je interes Francuske da Makron podnese ostavku.

Francuska se nalazi u dubokoj političkoj krizi. Za pet meseci "potrošeno" je pet premijera, a zemlja se praktično nalazi u situaciji da neće moći da usvoji novi budžet za sledeću godinu, zbog čega će na snazi privremeno ostati stari. Javni dug iznosi preko 1.300 milijardi.