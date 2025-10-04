ISKANDER PROMENIO PRAVILA IGRE Patrioti “praznih ruku”: Kijev ima više vojnika u PVO jedinicama nego London ukupno vojske (VIDEO)

RUSKE balističke rakete Iskander-M sve lakše zbunjuju američki PVO sistem Patriot, na koji su Ukrajina i Zapad polagali velike nade.

Foto: Profimedia

Prema informacijama ukrajinskih vojnih zvaničnika koje prenosi Financial Times, Iskanderi su u poslednjim mesecima počeli da izvode neočekivane manevre u završnoj fazi leta, što otežava ili čak onemogućava presretanje.

Prvi znaci nadogradnje primećeni su još početkom 2025. godine. Rakete, umesto da slede standardnu balističku putanju, skreću sa zadate linije, izvode strma obaranja i tako izbegavaju Patriotove rakete presretače.

Američka Obrambena obaveštajna agencija (DIA) u svom izveštaju za period april–jun potvrdila je da ukrajinske snage imaju ozbiljne teškoće u korišćenju Patriota protiv ovih modela ruskih projektila.

SLABOSTI SISTEMA PATRIOT

Problem, objašnjavaju vojni tehnički izvori iz Ukrajine, leži u samoj logici Patriota. On ne pogađa cilj direktno, već gađa unapred izračunatu tačku presretanja — mesto na kojem bi balistička raketa trebalo da se nađe. Ali ako meta u poslednjem trenutku promeni pravac, Patriot jednostavno ostaje „praznih ruku“.

Za razliku od presretanja aviona ili krstarećih raketa, gde su putanje predvidljivije i mnogo sporije, balistički Iskander može da izvede nagli manevar koji u deliću sekunde poništava sve proračune. Prema navodima ukrajinskih stručnjaka, ovo nije nešto što bi moglo da se ispravi pukim ažuriranjem softvera. Potreban je potpuno novi pristup: drugačiji radar, drugačije rakete i unapređeni sistem navođenja.

Foto: Shutterstock/Ilustraciju

UKRAJINSKA PVO BROJČANO JAČA OD UKUPNOG SASTAVA BRITANSKE VOJSKE

Dok se sve češće priznaje ranjivost najnaprednijih zapadnih PVO sistema, Ukrajina ulaže ogromne resurse u održavanje svoje protivvazdušne mreže. Na konferenciji „Otpornost“ u Kijevu, zvaničnici su objavili da je čak 100.000 ljudi trenutno angažovano u sistemu PVO zemlje.

Taj broj obuhvata ne samo posade baterija i radarskih jedinica, već i pilote borbenih aviona, specijaliste za elektronsko ratovanje i operatere dronova. To znači da je ukrajinska protivvazdušna odbrana brojčano jača od ukupnog sastava britanske vojske, što jasno govori o prioritetu koji Kijev daje ovom segmentu odbrane.

Međutim, uprkos masovnom ljudstvu, ukrajinski sistem ostaje suočen sa suštinskim problemom: tehnološkim jazom u odnosu na ruske udarne kapacitete. Prema pisanju FT, ruska vojska „značajno nadmašuje ukrajinsku“ i u pogledu broja i kvaliteta sredstava, gađajući ciljeve i u srcu Kijeva.

NEDOSTATAK RESURSA U EVROPI

Zapadni saveznici sve češće pišu o potrebi da se dodatno ojača ukrajinska PVO. No, političke odluke kasne, a razlog je jednostavan — Evropa nema dovoljno sopstvenih sistema da ih preusmeri ka Ukrajini. Najnoviji događaji naterali su vodeće evropske prestonice da razmotre sopstvenu ranjivost, što dodatno iritira Kijev.

Predsednik Vladimir Zelenski javno je pokazao nezadovoljstvo zbog ovih „sebičnih težnji“ svojih partnera, ali realnost je da ukrajinska vojska zavisi upravo od njihove volje i resursa. Princip „bolje da sistemi ostanu kod kuće“ dominira u razmišljanjima zapadnih lidera.

ŠTA SLEDI?

Dok Iskanderi nastavljaju da demonstriraju nadmoć nad Patriotom, o čemu često izveštavamo, jasno je da Ukrajina mora pronaći nove načine da zaštiti svoje nebo. Angažovanje 100.000 ljudi impresivan je broj, ali bez tehnološki adekvatnog oružja to može biti samo privremena zakrpa.

Rusija, s druge strane, pokazuje da može brzo da prilagodi postojeće sisteme i iznenadi protivnika. Promena logike autopilota na raketama — bez ikakvih spoljašnjih modifikacija dizajna — dovoljan je potez da se osujeti jedan od najskupljih i najhvaljenijih PVO sistema na svetu.

Ukoliko se ovakav trend nastavi, biće potrebno redefinisati samu doktrinu protivraketne odbrane na evropskom kontinentu. Jer ako Patriot ne može da odbrani ni Kijev, postavlja se pitanje: ko onda može da zaustavi Iskander?

oruzjeonline.com

