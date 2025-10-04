NAJNOVIJI PROTESTI U PALESTINI: Hapšenja dok se demonstranti okupljaju za skup u Londonu – prkoseći pozivima za otkazivanje

STARMER i šefovi policije bili su među onima koji su pozvali da se događaji ne održe nakon terorističkog napada na sinagogu u Mančesteru.

Foto: EPA

Prva hapšenja su izvršena dok se propalestinski demonstranti okupljaju na skupovima u Mančesteru i Londonu. Demonstracije se održavaju uprkos pozivima Ser Kira Starmera i šefova policije da se otkažu događaji nakon terorističkog napada na sinagogu u Mančesteru u četvrtak.

Metropolitanska policija je saopštila da je šest osoba uhapšeno nakon što je transparent podrške akciji „Palestina“ prebačen preko Vestminsterskog mosta u subotu. Dodatna hapšenja su izvršena na Trafalgar skveru na skupu podrške zabranjenoj grupi.

U onome što tvrde da je najveći ikada prkos zabrani akcije „Palestina“, organizatori „Zaštitimo naše porote“ rekli su da je oko 1.000 demonstranata sedelo na tihom bdenju u centru Londona, držeći rukom pisane transparente na kojima je pisalo: „Protivim se genocidu. Podržavam akciju Palestina.

“ U međuvremenu, propalestinske pristalice okupile su se u centru Mančester Sitija na sličnim demonstracijama, koje su organizovali Prijatelji Palestine Velikog Mančestera.

Šef Skotland Jarda, ser Mark Rouli, zatražio je odlaganje protesta zbog iscrpljivanja resursa dok su dodatni policajci stacionirani u sinagogama.

Takođe je upozorio da će skupovi „verovatno stvoriti dalje tenzije, a neki bi mogli reći da im nedostaje osetljivosti“ nakon napada. Premijer je bio među političarima koji su pozvali grupe koje stoje iza događaja i učesnike da „poštuju tugu britanskih Jevreja“, jer je rekao da bi protesti mogli da izazovu dodatni bol ožalošćenima.

(Independent)