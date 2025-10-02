PUTIN O TRAMPU: Zna da sluša i čuje sagovornika, razgovori bili konstruktivni

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa smatra "prijatnim sagovornikom" koji ume da sluša i čuje sagovornika, iako, kako je rekao, ponekad voli da privlači pažnju svojim ponašanjem.

Foto: Profimedia

-Predsednik Tramp, a poznajemo se već dugo, voli ponekad i da šokira, svi to vidimo, cela planeta to vidi, ali u suštini, on je osoba koja ume da sluša, što je možda iznenađujuće. On sluša, čuje, reaguje, dakle, u osnovi, on je prijatan sagovornik, rekao je Putin na plenarnoj sednici 22. godišnjeg sastanka Međunarodnog diskusionog kluba "Valdaj" u Sočiju, prenosi ruski Interfaks.

Govoreći o nedavnom sastanku na Aljasci, Putin je istakao da je razgovor sa Trampom bio posvećen, pre svega, ukrajinskom pitanju, ali i rusko-američkim odnosima.

-Mi smo ipak pokušali da pronađemo moguće opcije za rešavanje ukrajinske krize, i po mom mišljenju, to nije loše, rekao je predsednik Rusije.

Dodao je da su, iako u manjoj meri, bile otvorene i teme bilateralne saradnje između Rusije i SAD.

-Razgovarali smo, makar i površno, o obnovi rusko-američkih odnosa, koji se ne nalaze samo u ćorsokaku, već su na najnižem nivou u celoj istoriji naših odnosa, rekao je Putin.

Istovremeno, Putin je, kako prenose RIA Novosti, uputio saučešće porodici ubijenog američkoh patriote Čarlija Kirka, uz ocenu da je Kirk žrtvovao život za odbranu tradicionalnih vrednosti koje je zastupao.

Putin je naveo da ubistvo Kirka odražava duboke podele unutar američkog društva, ali je pozvao na smirivanje situacije, ističući da vlasti SAD preduzimaju mere kako bi uspostavile unutrašnji red.

Događaj "Valdaj" je okupio 140 učesnika iz više od 40 zemalja, uključujući stručnjake iz Ujedinjenog Kraljevstva, Indije, Nemačke, Kine, Malezije, Pakistana i Južne Afrike.

Putin se tradicionalno sastaje sa učesnicima "Valdaja" od osnivanja kluba 2004. godine.

Prva konferencija održana je u Velikom Novgorodu blizu jezera Valdaj, po kome je događaj i dobio ime, a od 2014. godine sastanci kluba održavaju se u Sočiju.

(Tanjug)

