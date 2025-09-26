IZGUBIĆEŠ CELU UKRAJINU AKO NE PRIHVATIŠ RUSKI PREDLOG! Lukašenko Zelenskom - Biće kao što je bilo na početku Drugog svetskog rata

PREDSEDNIK Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da će ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski izgubiti celu Ukrajinu ako ne prihvati ruski predlog i ne stane.

Foto: Profimedia/Ilustracija

- Ako Ukrajinci ne prihvate predloge, biće kao što je bilo na početku Drugog svetskog rata. Biće još gore. Izgubiće celu Ukrajinu - rekao je Lukašenko u intervjuu za televiziju Rusija 1, prenose RIA Novosti.

On je kazao da Vladimir Zelenski, koji preti da će napasti Kremlj, treba da se smiri.

- Možete da kažete i izjavite bilo šta. Ali ako Kremlj udari na Bankovu, šta će ostati? Stoga, Vladimir Aleksandrovič (Zelenski) mora da se smiri - rekao je Lukašenko.

Predsednik Belorusije je kazao da Zelenski ne samo da treba da pregovara sa Rusijom, već i da pristane na uslove ukrajinskog sporazuma koji su predložile i odobrile Sjedinjene Američke Države.

- Da bi izbegao gubitak cele Ukrajine, Vladimir Aleksandrovič (Zelenski) ne mora samo da pregovara, već da pristane na povoljne uslove. Povoljne uslove, koje su, zapravo, odobrili Amerikanci. Zastali su da razmisle. Pa, Rusi su pristali - rekao je Lukašenko.

On je izjavio da bi želeo da razgovara sa Vladimirom Zelenskim.

Rekao je da je došlo vreme za konsultacije i postizanje sporazuma o okončanju sukoba između Ukrajine i Rusije. Lukašensko je kazao da bi želeo da razgovara sa Zelenskim i istakao da smatra da je došlo vreme da započnemo konsultacije. ž

- Na početku SVO (specijalne vojne operacije) sam rekao - mi, lideri tri slovenske države, moramo da sednemo i da se dogovorimo. Da se ​​dogovorimo o okončanju ovog neshvatljivog rata. Moramo da se dogovorimo. Dogovorićemo se - nagalasio je Lukašenko.

Predsednik Belorusije izjavio je da su Rusi preuzeli kontrolu nad glavnim naseljenim centrima na svim frontovima specijalne vojne operacije i da će od sada biti teško zaustaviti rusku vojsku.

- Čuli smo izveštaj Generalštaba. Slušajte, na svim frontovima, a posebno u nekim oblastima, lično pratim te oblasti, Rusi su praktično zauzeli glavne naseljene centre. Tako ja to geografski gledam. Šta je sledeće? Posle toga, biće teško zaustaviti rusku vojsku - naveo je Lukašenko.

(Tanjug)

