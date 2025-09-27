NISMO ZAVRŠILI POSAO U GAZI: Premijer Izraela obratio se juče na Generalnoj skupštini UN u NJujorku i najavio nastavak akcija

IZRAELCI neće izvršiti nacionalno samoubistvo davanjem dozvole za stvaranje palestinske države. Izrael nije završio sa operacijama u Pojasu Gaze. Ni Palestinci ne žele rešenje o dve države. U Gazi nema genocida.

Tanjug

Ove poruke je juče, između ostalog, svetskoj javnosti uputio izraelski premijer Benjamin Netanijahu tokom obraćanja na Generalnoj skupštini UN. Netanijahov ulazak u salu je, međutim, bio ispraćen neuobičajenim potezom kolega iz sveta koji su čim je stao za govornicu počeli da izlaze iz sale u znak protesta. Minulih nedelja zvaničnici sa svih meridijana pojačali su kritike na račun Izraela zbog produžavanja vojnih akcija u palestinskoj enklavi.

Netanijahu je ovom prilikom kritikovao zemlje koje su prethodnih dana formalno priznale palestinsku državu, poručivši im:

- Nećemo vam dozvoliti da nam gurate terorističku državu u grlo.

Govoreći o izraelskim vojnim akcijama tokom prethodnih godinu dana, Netanijahu je nabrajao imena lidera palestinskog Hamasa, libanskog Hezbolaha koje su eliminisali, pomenuvši i napade na iranska nuklearna postrojenja i udare na jemenske Hute.

- Naš posao nije završen. Poslednji ostaci Hamasa su zarobljeni u gradu Gazi. Moramo da nastavimo jer Hamas obećava da će ponovo izvršiti napade kao 7. oktobra 2023. iznova i iznova. Zato želimo da to učinimo što je brže moguće - istakao je Netanijahu.

Držeći bedž sa kju-ar kodom na reveru sakoa pozvao je kolege da ga skeniraju i vide šta se događalo u Izraelu pre dve godine tokom napada Hamasa:

- Veći deo sveta više se ne seća 7. oktobra, ali mi se sećamo.

Izraelski lider je, istovremeno, pozvao Hamas da oslobode taoce odmah, upozorivši ih da ukoliko to ne učine da će ih Izrael progoniti, a da ako to urade da će - živeti. Potom je pročitao imena talaca koje Hamas i dalje drži u Gazi i rekao da je naredio da se na izraelskoj granici sa Gazom postave zvučnici sa kojih će se uživo prenositi njegov govor u UN kako bi ga čuli taoci.

- Nismo vas zaboravili, ni na sekundu - poručio im je prvo na hebrejskom, a potom i na engleskom jeziku.

Ponovio je da ako palestinska militantna grupa pristane na zahteve Izraela da bi rat u Pojasu Gaze mogao da se završi. Negirao je da su izraelske snage počinile genocid u enklavi, istakavši da pre napada izdaju naređenja za evakuaciju, kao i da je za glad kriv Hamas, koji, kako je istakao, krade humanitarnu pomoć, a ne Izrael.

On je, takođe, optužio lidere iz sveta da su popustili u podršci Izraelu "kada je situacija postala teška". Međutim, dodao je da mnogi politički zvaničnici koji javno osuđuju Izrael, zahvaljuju toj zemlji iza zatvorenih vrata.

Naslov DOK se Netanijahu obraćao GS UN, stotine demonstranata okupilo se na ulicama Njujorka u znak protesta. Demonstranti su počeli da se okupljaju na Tajms skveru, preko puta zgrade Ujedinjenih nacija, od ranih jutarnjih sati. Palestinska zastava vijorila se na vetru dok su neki od demonstranata, većinom mladi, držali transparente na kojima je pisalo "Prekinite svu američku pomoć Izraelu", "Uhapsite Netanijahua" i "Prestanite da izgladnjujete Gazu odmah!", izvestio je "Njujork tajms".