TRAMP ŽESTOKO ZAPRETIO RADIKALNOJ LEVICI: Drugi ljudi više neće moći to da trpe, a to neće biti dobro za vas

AMERIČKI predsednik Donald Tramp optužio je danas "radikalnu levicu" da izaziva politički motivisano nasilje, sugerišući da bi to moglo da izazove reakcije desnice koje "neće biti dobre" za one na levici.

AP Photo/Evan Vucci

- Radikalna levica izaziva ovaj problem - ne desnica, već radikalna levica, i biće gore i na kraju će im se osvetiti - rekao je Tramp, prenosi CNN. On je dodao da "desnica to ne radi".

- Ne radi i bolje im je da ih ne podstiču, jer to neće biti dobro za levicu - kazao je Tramp.

Iako je kazao da ne želi da vidi nikakvu odmazdu, Tramp je upozorio da bi to na kraju moglo postati neizbežno.

- Doći će do tačke u kojoj drugi ljudi više neće moći da trpe, a to neće biti dobro za radikalnu levicu - rekao je Tramp.

Predsednikove reči usledile su dan nakon smrtonosne pucnjave u objektu Imigracione i carinske službe (ICE) u Dalasu, u kojoj je ubijen jedan pritvorenik, a dvojica su teško povređena.

Federalni istražni biro (FBI) i drugi zvaničnici Trampove administracije saopštili su da pregled dosadašnjih dokaza ukazuje na to da je napadač bio ideološki motivisan kada je gađao terensku kancelariju ICE, i da je pucao neselektivno na zgradu.

Tramp je obećao obračun sa širokim spektrom levičarskih grupa kao odgovor na ubistvo intelektualca Čarlija Kirka 10. septembra.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde