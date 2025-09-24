Svet

ERDOGANA ZAUSTAVILA POLICIJA U NJUJORKU: Ne može da pređe ulicu (VIDEO)

Новости онлине

24. 09. 2025. u 17:38

U Njujorku policija nije dozvolila predsedniku Turske Redžepu Tajipu Erdoganu da pređe ulicu zbog prolaska predsedničke kolone, prenosi "Asošiejted pres".

ЕРДОГАНА ЗАУСТАВИЛА ПОЛИЦИЈА У ЊУЈОРКУ: Не може да пређе улицу (ВИДЕО)

Foto: X Printscreen/RT

Prema navodima britanske televizije Skaj njuz, najverovatnije se radilo o vozilu predsednika SAD Donalda Trampa.

- U utorak je tursku delegaciju takođe zaustavila policija, zbog čega je predsednik Redžep Tajip Erdogan bio prinuđen da sačeka kako bi prešao ulicu - navodi se u izveštaju, prenose RIA Novosti.

Istog dana, policija u Njujorku zaustavila je i vozilo francuskog lidera Emanuela Makrona zbog prolaska kolone američkog predsednika.

Da bi rešio situaciju, francuski predsednik morao je lično da pozove svog američkog kolegu.

