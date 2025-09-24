ERDOGANA ZAUSTAVILA POLICIJA U NJUJORKU: Ne može da pređe ulicu (VIDEO)

U Njujorku policija nije dozvolila predsedniku Turske Redžepu Tajipu Erdoganu da pređe ulicu zbog prolaska predsedničke kolone, prenosi "Asošiejted pres".

Foto: X Printscreen/RT

Prema navodima britanske televizije Skaj njuz, najverovatnije se radilo o vozilu predsednika SAD Donalda Trampa.

- U utorak je tursku delegaciju takođe zaustavila policija, zbog čega je predsednik Redžep Tajip Erdogan bio prinuđen da sačeka kako bi prešao ulicu - navodi se u izveštaju, prenose RIA Novosti.

Istog dana, policija u Njujorku zaustavila je i vozilo francuskog lidera Emanuela Makrona zbog prolaska kolone američkog predsednika.

🚨⚡After Macron, Traffic Police Stop Erdoğan on the Streets of New York



Turkish President Recep Tayyip Erdoğan encountered a remarkable situation during his visit to New York City after being stopped by traffic police on a city street, forcing him to wait before being allowed… pic.twitter.com/qLZfgKlmQE — MOSCOW NEWS 🇷🇺 (@MOSCOW_EN) September 24, 2025

Da bi rešio situaciju, francuski predsednik morao je lično da pozove svog američkog kolegu.