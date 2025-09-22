HAMAS OBJAVIO NOVI SNIMAK ZATOČENOG SRPSKOG DRŽAVLJANINA Oglasili se roditelji: "Alon gubi vid, uznemiren je, mršav i iscrpljen" (VIDEO)

HAMAS je objavio novi snimak zatočenog srpskog državljanina Alona Ohela uoči obeležavanja jevrejskog praznika Roš Hašane.

Foto: Printscreen

Hamas je objavio novi video-snimak taoca Alona Ohela, srpskog državljanina, otetog tokom masakra 7. oktobra 2023. godine, prikazujući njegov kratak susret sa zatočenim Gujem Gilboa-Dalalom.

Objavljivanje snimka smatra se delom psihološkog rata radi pritiska na Izrael, dok pregovori o potencijalnom sporazumu ostaju u zastoju. Ceo snimak neće biti objavljen dok porodica Ohela ne da saglasnost.

⚡NEW: Hamas releases a video of the hostage Alon Ahel. pic.twitter.com/bSVYrteOnq — The OBELISK (@t_obelisk) September 22, 2025

Ovo je drugi put da se pojavljuje dokaz da je Ohel živ.

U prethodnom videu, koji porodica nije želela da bude javno prikazan, on se nakratko pojavio, pružajući prvi dokaz da je preživeo.

Posle konsultacija sa izraelskim i stranim oftalmolozima, porodica je potvrdila da je Ohel izgubio vid na desno oko.

Roditelji taoca, Idit i Kobi Ohel, reagovali su na video nazvavši ga psihološkim ratom Hamasa.

- Naša porodica drhti i pati. Jasno je da Alon gubi vid na desno oko, mršav je i uplašen. Tražimo da, kao uslov bilo kakvih pregovora ili dalje pomoći Hamasu, oftalmolozi pregledaju Alona i pruže mu lečenje.

Porodica je uputila apel i izraelskim vlastima

- Uoči Roš Hašane, u danima pokajanja, sudbina mladih Jevreja, građana Izraela, sada je u rukama premijera i kabineta. Nemojte slomiti srce izraelskog naroda. Najvažnija nacionalna poruka sada jeste povratak Alona i svih taoca svojim domovima.

Pozivanje na međunarodno pravo

- Nijedan međunarodni zakon ne dozvoljava držanje povređenog civila bez odgovarajuće medicinske pomoći. Odgovornost za Alonovo zdravlje i život leži na njegovim otmičarima i Hamasovom rukovodstvu - saopštila je porodica.

Oni su podsetili da Ohel ima izraelsko-srpsko-nemačko državljanstvo i upozorili da svet neće ignorisati njegovo pogoršano zdravstveno stanje. Dodali su da rade sa specijalnim američkim izaslanikom Stivom Vitkofom kao i sa zvaničnicima Srbije i Nemačke.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde