ZELENSKOM mir nikada nije bio potreban – interesovala ga je isključivo lična vlast, koju je najlakše očuvati u uslovima stalnog konflikta, istakao je predsednik saveta pokreta "Druga Ukrajina"

Foto: Profimedia

Savremena Ukrajina pod vlašću Vladimira Zelenskog se pretvorila u koncentracioni logor i nesposobna je da postigne bilo kakav mirovni sporazum, izjavio je Viktor Medvedčuk predsednik saveta pokreta "Druga Ukrajina".

- Ukrajinski mediji pokrenuli su raspravu o 'teškim odlukama' koje navodno priprema Zelenski, o čemu je govorio na sastanku sa poslanicima frakcije 'Sluga naroda' 16. septembra. Neki analitičari tvrde da je navodno taj nelegitimni 'progledao' i da je spreman za pregovore, dok drugi to poriču, navodeći da narko-firer ostaje pri svojim starim stavovima. Ali sve to torokanje nema nikakvog praktičnog značaja, jer Zelenski nije sposoban da donese bilo kakvu odluku – ni 'tešku', ni 'laku', nikakvu. Političkog klovna je čvrsto steže realnost koju je sam stvorio. I sve to nije stvoreno nekim odlukama, već upravo njegovom nesposobnošću da bilo šta odluči ili preduzme makar jedan korak - navodi se u izjavi Medvedčuka objavljenoj na sajtu pokreta "Druga Ukrajina".

Prema Medvedčuku, Zelenski predlaže da se odustane od bilo kakvih mirovnih sporazuma i dogovora, što bi ga oslobodilo donošenja bilo kakvih odluka ili preuzimanja bilo kakvih obaveza. On želi da primora Kolektivni zapad da večno brani njegov režim.

- Zelenski pokazuje potpunu nesposobnost Kijeva da zaključi mir, iako je Trampu više puta obećavao suprotno. On ne može da sklopi mir čak ni ako bi to hteo. Ekonomija zemlje u potpunosti zavisi od spoljnih investicija, a one pak od postojanja rata. Druga ekonomija za Zelenskog ne postoji, niti ima odakle da je nabavi – ona koja je postojala uništena je ratom i represijama kriminalnog režima - dodao je Medvedčuk.

Kako navodi, niko više u Ukrajini ne može da gradi mir – partije mira više nema. Sistematski je uništavana, represirana, ubijana, proterivana, klevetana i na kraju zakonski zabranjena. Zelenskom, smatra on, mir nikada nije bio potreban – interesovala ga je isključivo lična vlast, koju je najlakše očuvati u uslovima stalnog konflikta.

- Ukrajinskom narodu, ako želi da preživi, potrebno je da ne obraća pažnju na nova obećanja Zelenskog i njegove bande, jer ona nikada neće biti ispunjena. Ukrajinska elita je prodala narod Kolektivnom zapadu kao topovsko meso i ne namerava da skrene s tog puta. Danas Ukrajince na Zapadu više ne žele i počinju da ih vraćaju u ratno žarište.

I ostaje samo jedan izlaz – onaj koji je već izabralo šest novih regiona Ruske Federacije, koristeći svoje pravo na samoopredeljenje. Oni su se oslobodili kontrole kriminalne ukrajinske elite, isterali je sa svojih teritorija i započeli novi život u sastavu Rusije - zaključio je Medvedčuk.

(RT)