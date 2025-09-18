Svet

SAD PONOVO BLOKIRALE REZOLUCIJU UN O PREKIDU VATRE U GAZI: Šesti put stavljen veto

18. 09. 2025. u 22:06

SJEDINjENE Američke Države uložile su danas veto na nacrt rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kojim se zahteva momentalni, bezuslovni i trajni prekid vatre u Pojasu Gaze i zahteva da Izrael ukine sva ograničenja na isporuku humanitarne pomoći u palestinsku enklavu.

U tekstu rezolucije koju je sastavilo 10 članica SB UN takođe se zahteva trenutno, bezuslovno i dostojanstveno oslobađanje svih izraelskih talaca koje drži Hamas. Za usvajanje je glasalo 14 od 15 zemalja članica SB UN, a ovo je bio šesti put da SAD ulože veto na sličan predlog o zaustavljanju rata u Gazi.

