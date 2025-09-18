SAD PONOVO BLOKIRALE REZOLUCIJU UN O PREKIDU VATRE U GAZI: Šesti put stavljen veto
SJEDINjENE Američke Države uložile su danas veto na nacrt rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kojim se zahteva momentalni, bezuslovni i trajni prekid vatre u Pojasu Gaze i zahteva da Izrael ukine sva ograničenja na isporuku humanitarne pomoći u palestinsku enklavu.
U tekstu rezolucije koju je sastavilo 10 članica SB UN takođe se zahteva trenutno, bezuslovno i dostojanstveno oslobađanje svih izraelskih talaca koje drži Hamas. Za usvajanje je glasalo 14 od 15 zemalja članica SB UN, a ovo je bio šesti put da SAD ulože veto na sličan predlog o zaustavljanju rata u Gazi.
(Tanjug)
Preporučujemo
TRAMP OŠTRO O STARMERU "Ne slažemo se o imigraciji i energiji"
18. 09. 2025. u 21:02
NOVA PREPREKA ZA TRAMPA: Slučaj dece migranata u rukama suda
18. 09. 2025. u 19:29
HOROR U GAZI SE NASTAVLjA: Najmanje 35 ljudi ubijeno u napadima Izraela
06. 09. 2025. u 16:29
IDF IZDAO NALOG ZA HITNU EVAKUACIJU: Počinje masakr
05. 09. 2025. u 20:40
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
Komentari (0)