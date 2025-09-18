"NEOZBILJNI STE" Makron najavljuje ponovno uvođenje UN sankcija Iranu

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da će sankcije Ujedinjenih nacija verovatno do kraja meseca ponovo biti uvedene Iranu do jer je ponašanje Teherana tokom poslednje runde razgovora sa evropskim silama, kako je ocenio, bilo "neozbiljno".

AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Makron je, govoreći u intervjuu za izraelski Kanal 12, rekao da će takozvani mehanizam brzog vraćanja sankcija biti aktiviran zbog "neozbiljnih poteza Irana u pregovorima", preneo je Rojters.

Velika Britanija, Francuska i Nemačka, koji čine grupu E3, pokrenule su 30-dnevni proces krajem avgusta za ponovno uvođenje sankcija UN Iranu.

(Tanjug)