"NEOZBILJNI STE" Makron najavljuje ponovno uvođenje UN sankcija Iranu
FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da će sankcije Ujedinjenih nacija verovatno do kraja meseca ponovo biti uvedene Iranu do jer je ponašanje Teherana tokom poslednje runde razgovora sa evropskim silama, kako je ocenio, bilo "neozbiljno".
Makron je, govoreći u intervjuu za izraelski Kanal 12, rekao da će takozvani mehanizam brzog vraćanja sankcija biti aktiviran zbog "neozbiljnih poteza Irana u pregovorima", preneo je Rojters.
(Tanjug)
