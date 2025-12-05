TAJNI PREGOVORI O UKRAJINI DO KASNO U NOĆ: Delegacija iz Kijeva na sastanku sa Trampovim izaslanicima iza zatvorenih vrata

UKRAJINSKI pregovarači stigli su u Majami 4. decembra kako bi nastavili razgovore o mirovnim naporima sa izaslanicima američkog predsednika Donalda Trampa, Stivom Vitkofom i Džeredom Kušnerom.

Sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine, Rustem Umerov, i načelnik kabineta Oružanih snaga Ukrajine, Andrij Hnatov, ponovo su se sastali sa američkim zvaničnicima nakon ranijih razgovora održanih na Floridi 30. novembra i 1. decembra.

Prema navodima izvora iz ukrajinske delegacije za medij Saspilne, razgovori su završeni kasno uveče 4. decembra, bez dodatnih detalja.

Sastanak je počeo u 20 časova po lokalnom vremenu ili kasno noću po srpskom vremenu, a mnogi ga smatraju ključnom rundom pregovora o narednoj fazi razgovora sa Rusijom – najbliži američki saveznici sa sve većom zabrinutošću prate dešavanja.

Njihov strah nije toliko u vezi sa time šta će biti rečeno, već kako Sjedinjene Američke Države pristupaju pregovorima, piše Kijev post.

Poseta dolazi usred pojačanih diplomatskih aktivnosti nakon što su SAD podržale plan od 28 tačaka, koji su mnogi videli kao pritisak na Ukrajinu da kapitulira u ratu sa Rusijom.

Posle nekoliko rundi razgovora, predsednik Volodimir Zelenski izjavio je 2. decembra da revidirani plan sada sadrži 20 tačaka. Najosetljivije teme o kojima se još raspravlja uključuju teritoriju, korišćenje zamrznute ruske imovine i bezbednosne garancije za Ukrajinu.

Sastanak u Majamiju usledio je nakon što su Vitkof i Kušner posetili Moskvu kako bi razgovarali o revidiranom mirovnom planu sa ruskim predsednikomVladimirom Putinom.

Visoki kremaljski savetnik Jurij Ušakov, koji je učestvovao u razgovorima, opisao je sastanak kao "veoma koristan, konstruktivan i sadržajan", ali je naglasio da konkretan dogovor nije postignut.

Govoreći novinarima u Ovalnom kabinetu 3. decembra, Tramp je sastanak američke delegacije i Putina nazvao produktivnim.

U večernjem obraćanju 4. decembra, Zelenski je rekao da je cilj sastanka Ukrajine i SAD u Majamiju da se "dobiju potpune informacije o tome šta je rečeno u Rusiji, koje nove izgovore je Putin pronašao da produži rat i da vrši pritisak na Ukrajinu - na našu nezavisnost."

On je dodao da je Ukrajina spremna da "radi što konstruktivnije sa svim partnerima kako bi mir bio postignut, i to mir koji će biti dostojan."

