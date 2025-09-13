Svet

"PREDUGO JE, NEŠTO MORA DA SE URADI": Mask pozvao na raspuštanje britanskog parlamenta usled masovnih protesta u Londonu

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

13. 09. 2025. u 22:37

AMERIČKI preduzetnik Ilon Mask pozvao je na raspuštanje britanskog parlamenta i vanredne izbore usled današnjih masovnih protesta u britanskoj prestonici.

Foto: EPA

Prema njegovim rečima, Britanija pati zbog nekontrolisanih migracija, birokratije i ograničenja slobode govora.

„Nemamo četiri godine, niti koliko god će biti vremena do sledećih izbora. Predugo je. Nešto mora da se uradi. Moramo da raspustimo parlament i da sprovedemo novo glasanje“, ocenio je Mask, u onlajn govoru na protestu aktiviste Tomija Robinsona "Ujedinimo kraljevstvo".

Ranije danas, više od 100.000 ljudi okupilo se danas u centru Londona na maršu koji je organizovao aktivista Tomi Robinson, a održan je i kontraprotest aktivista protiv rasizma. U jednom trenutku došlo je i do sukoba demonstranata sa policijom.

Londonska policija procenjuje da na antimigrantskim demonstracijama "Ujedinimo kraljevstvo" učestvuje oko 110.000 ljudi, dok je na maršu "Ustanite protiv rasizma" prisutno oko 5.000 učesnika.

(Sputnjik)

