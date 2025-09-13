"PREDUGO JE, NEŠTO MORA DA SE URADI": Mask pozvao na raspuštanje britanskog parlamenta usled masovnih protesta u Londonu
AMERIČKI preduzetnik Ilon Mask pozvao je na raspuštanje britanskog parlamenta i vanredne izbore usled današnjih masovnih protesta u britanskoj prestonici.
Prema njegovim rečima, Britanija pati zbog nekontrolisanih migracija, birokratije i ograničenja slobode govora.
„Nemamo četiri godine, niti koliko god će biti vremena do sledećih izbora. Predugo je. Nešto mora da se uradi. Moramo da raspustimo parlament i da sprovedemo novo glasanje“, ocenio je Mask, u onlajn govoru na protestu aktiviste Tomija Robinsona "Ujedinimo kraljevstvo".
Ranije danas, više od 100.000 ljudi okupilo se danas u centru Londona na maršu koji je organizovao aktivista Tomi Robinson, a održan je i kontraprotest aktivista protiv rasizma. U jednom trenutku došlo je i do sukoba demonstranata sa policijom.
Londonska policija procenjuje da na antimigrantskim demonstracijama "Ujedinimo kraljevstvo" učestvuje oko 110.000 ljudi, dok je na maršu "Ustanite protiv rasizma" prisutno oko 5.000 učesnika.
(Sputnjik)
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)