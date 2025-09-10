"BOG JE NAŠE UTOČIŠTE I SNAGA" Supruga upucanog Čarlija Kirka objavila stih iz Biblije par sati pre atentata (FOTO)
ERIUKA Kirk, supruga Čarlija Kirka, bliskog saradnika Donalda Trampa, predsednika SAD, koji je upucan ranije danas u Juti tokom jednog događaja na univerzitetu, oglasila se na društvenim mrežama par sati pre atentata.
Erika Kirk je objavila biblijski stih pre napada na njenog supruga.
"Psalam 46:1 - Bog je naše utočište i snaga, pomoćnik u nevolji koji je uvek spreman".
