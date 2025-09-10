UHAPŠEN ATENTATOR NA TRAMPOVOG SARADNIKA: Ovo je čovek koji je pokušao da likvidira Čarlija Kirka (VIDEO)
NA DRUŠTVENIM mrežama je objavljen snimak hapšenja napadača na Čarlija Kirka.
Na društvenoj mreži "Iks" pojavio se snimak hapšenja atentatora na Čarlija Kirka:
Podsetimo, direktor organizacije Turning Point USA i bliski saradnik Donalda Trampa ranjen je danas u Juti.
Preporučujemo
KO JE ČARLI KIRK: Vatreni pristalica Donalda Trampa koga prate milioni ljudi
10. 09. 2025. u 21:28
OGLASIO SE TRAMP: Prve reakcije predsednika SAD na ranjavanje Kirka (FOTO)
10. 09. 2025. u 21:12 >> 21:18
OGLASIO SE POTPREDSEDNIK SAD NAKON ŠTO JE UPUCAN TRAMPOV SARADNIK: "Pomolimo se za Čarlija"
10. 09. 2025. u 21:12 >> 21:16
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
OBJAVLjEN SNIMAK UBISTVA U METROU IZ DRUGOG UGLA: Vidite ŠTA su radili putnici dok je lepa Irina izdisala (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
MUČNE scene iz SAD.
10. 09. 2025. u 19:43
Komentari (0)