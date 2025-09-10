Svet

UHAPŠEN ATENTATOR NA TRAMPOVOG SARADNIKA: Ovo je čovek koji je pokušao da likvidira Čarlija Kirka (VIDEO)

D.K.

10. 09. 2025. u 22:05

NA DRUŠTVENIM mrežama je objavljen snimak hapšenja napadača na Čarlija Kirka.

FOTO: Profimedia, Printskrin

Na društvenoj mreži "Iks" pojavio se snimak hapšenja atentatora na Čarlija Kirka:

Podsetimo, direktor organizacije Turning Point USA i bliski saradnik Donalda Trampa ranjen je danas u Juti.

