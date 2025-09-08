RASTE BROJ MRTVIH U JERUSALIMU, GRAD ZAKLJUČAN Putnici preživeli pakao: "Došli su teroristi, bilo je strašno" (VIDEO)

NAJMANjE pet osoba poginulo je u pucnjavi u Jerusalimu, javili su izraelski mediji.

Foto: Profimedia

Medicinske službe su prvobitno javile da je najmanje 15 povređeno, od kojih šest teško.

Policija je saopštila da su oni koji su izvršili napad na glavnoj raskrsnici na severnom ulazu u grad ubijeni.

Motiv pucnjave i ko ju je izvršio nije poznato.

Svi ulazni i izlazni punktovi u i iz Jerusalima su zatvoreni!

⚡️BREAKING: Two individuals opened fire on an Israeli bus at the Ramot settlement junction, north of occupied Jerusalem.



➤ 4 Israelis confirmed dead

➤ 15+ injured, including 7 critically

➤ The shooters were killed by Israeli soldiers and armed settlers on the scene. pic.twitter.com/meaAJb1S1h — Suppressed News. (@SuppressedNws) September 8, 2025

Teroristi neutralisani, koristili pištolj "Karlo"

Teroristi koji su izvršili teroristički napad na raskrsnici Ramot u Jerusalimu koristili su improvizovani automatski pištolj „Karlo“, poznatiji kao Karl Gustav, prema slikama sa mesta događaja.

Four people were killed in the shooting attack at the Ramot Junction in Jerusalem, MDA updates. — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 8, 2025

Improvizovani pištolj se obično proizvodi u ilegalnim strugovima na Zapadnoj obali i korišćen je u brojnim palestinskim napadima u prošlosti.

🚨

TERROR ATTACK IN JERUSALEM



Two armed terrorists, disguised as bus passengers, opened fire inside the vehicle killing 4 people, injuring 20, 5 are in critical condition, fighting for their lives.



After shooting passengers, the attackers exited the bus and targeted nearby… pic.twitter.com/o7QJcBynsz — Voice From The East (@EasternVoices) September 8, 2025

Obojica naoružanih ljudi su upucani i „neutralizovani“ na licu mesta.

Njihov identitet nije poznat.

Napadači iz Palestine

Teroristi koji su izvršili napad na raskrsnici Ramot u Jerusalimu su Palestinci sa Zapadne obale, prema rečima bezbednosnih zvaničnika. Veruje se da su njih dvojica krenuli iz sela u oblasti Ramale.

Njihov identitet još uvek istražuju izraelske bezbednosne vlasti.

Vojnik likvidirao teroriste

Dvojicu terorista koji su izvršili pucnjavu na raskrsnici Ramot u Jerusalimu ubili su vojnik i mladić iz plemena Haredi koji je bio naoružan, javlja Kanal 12.

Policija kaže da su „službenik obezbeđenja i civil koji su bili prisutni na licu mesta pucali na teroriste i da su oni neutralisani“.

U saopštenju, policija dodaje da je zamenik šefa policije, Avšalom Peled, stigao na lice mesta zajedno sa velikim policijskim snagama.

Policijski inspektori takođe deluju na mestu pucnjave, proveravajući moguće eksplozive.

Ispovest svedoka masakra u Jerusalimu

Žena koja je bila u autobusu u Jerusalimu kada su teroristi otvorili vatru na putnike prepričava jezive trenutke napada.

„Bila sam u autobusu. Autobus je bio prepun“, rekla je žena, koja nije navela svoje ime, za Kanal 12. „U trenutku kada je vozač otvorio vrata... došli su teroristi. Bilo je strašno. Bila sam pored zadnjih vrata, pala sam na sve i pobegla, spasila sam se.“

Ona kaže da se sakrila ispod drugog obližnjeg vozila dok pucnjava nije prestala i teroristi nisu neutralisani.

„Tamo je bila pucnjava jača od svega što se može zamisliti. Ne mogu da verujem da stojim ovde. Neopisiva pucnjava“, kaže ona.

(Skaj njuz/Times of Israel)