Svet

POLJSKA PODIGLA AVIONE: Usledio hitan odgovor Varšave nakon što je Rusija pokrenula napade na zapadnu Ukrajinu

В.Н.

07. 09. 2025. u 07:29

POLjSKI i saveznički avioni podignuti su u vazduh rano jutros, kako bi se osigurala bezbednost poljskog vazdušnog prostora, nakon što je Rusija pokrenula vazdušne napade usmerene na zapadnu Ukrajinu blizu granice sa Poljskom, saopštila je operativna komanda poljskih oružanih snaga.

ПОЉСКА ПОДИГЛА АВИОНЕ: Уследио хитан одговор Варшаве након што је Русија покренула нападе на западну Украјину

Foto. Profimedia

"Poljski i saveznički avioni deluju u našem vazdušnom prostoru, dok su zemaljski sistemi protivvazdušne odbrane i radarskog izviđanja dovedeni u najviši stepen pripravnosti", saopštila je poljska operativna komanda u objavi na platformi X, prenosi Rojters.

U 00.30 sati skoro cela Ukrajina je bila pod upozorenjem na vazdušni napad, nakon upozorenja ukrajinskog vazduhoplovstva na ruske raketne napade, i napade dronovima.

 

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIJA POSLE SKANDALA I DRAME ISPALA SA EVROBASKETA! Senzacija, Finska izbacila orlove sa Evropskog prvenstva!
Košarka

19 23

SRBIJA POSLE SKANDALA I DRAME ISPALA SA EVROBASKETA! Senzacija, Finska izbacila "orlove" sa Evropskog prvenstva!

Košarkaška reprezentacija Srbije je eliminisana sa Evropskog prvenstva, a plasman među osam najboljih ekipa Evrobasketa 2025 onemogućio je poraz od Finske. Konačan rezultat, 86:92, epilog je burnih dešavanja, na momente i skandaloznih. Ipak, nema se šta zameriti samim pobednicima - oni su muški, borbenijom i, pre svega, koncentrisanijom igrom, uz neverovatan broj ofanivnih skokova protiv više ekipe - izbacili glavnog favorita za zlato. Istina, problemi s kojima su se naši suočili (povrede kapitena Bogdanovića, pa Tristana Vukčevića, koji nije igrao ovoga puta, a usred meča i peh Dobrića, te nastup rovitog Avramovića) nisu bili mali, ali malo ko je očekivao da će ekipa iz zemlje košarke - ispasti sa Evrobasketa već u osmini finala, i to od suparnika koji se nikako ne svrstava u košarkaške supersile. To se i dogodilo.

06. 09. 2025. u 22:50 >> 22:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Šabac dobio novu adresu poverenja – ALTA banka oslonac za porodicu i lokalnu zajednicu

Šabac dobio novu adresu poverenja – ALTA banka oslonac za porodicu i lokalnu zajednicu