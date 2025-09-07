POLJSKA PODIGLA AVIONE: Usledio hitan odgovor Varšave nakon što je Rusija pokrenula napade na zapadnu Ukrajinu

POLjSKI i saveznički avioni podignuti su u vazduh rano jutros, kako bi se osigurala bezbednost poljskog vazdušnog prostora, nakon što je Rusija pokrenula vazdušne napade usmerene na zapadnu Ukrajinu blizu granice sa Poljskom, saopštila je operativna komanda poljskih oružanih snaga.

Foto. Profimedia

"Poljski i saveznički avioni deluju u našem vazdušnom prostoru, dok su zemaljski sistemi protivvazdušne odbrane i radarskog izviđanja dovedeni u najviši stepen pripravnosti", saopštila je poljska operativna komanda u objavi na platformi X, prenosi Rojters.

U 00.30 sati skoro cela Ukrajina je bila pod upozorenjem na vazdušni napad, nakon upozorenja ukrajinskog vazduhoplovstva na ruske raketne napade, i napade dronovima.



(Tanjug)