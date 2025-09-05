PUTIN ZAPRETIO KAO NIKAD PRE: Ukoliko se NATO trupe pojave u Ukrajini biće legitimna meta
RUSIJA će smatrati legitimnim ciljem za uništenje bilo koje strane trupe koje se pojave na teritoriji Ukrajine, izjavio je predsednik Vladimir Putin.
„Što se tiče mogućih vojnih kontigenata u Ukrajini. Upravo je to jedan od prvobitnih razloga sukoba – uvlačenje Ukrajine u NATO. Stoga, ako se tamo pojave neke strane trupe, pogotovo sada dok traju borbena dejstva, polazimo od toga da će to biti legitimni ciljevi za uništenje“, upozorio je šef ruske države.
On je naglasio da ukoliko budu postignuti dogovori o dugoročnom miru, neće biti nikakvog smisla u prisustvu NATO kontingenta u Ukrajini.
„Rusija će poštovati garancije bezbednosti koje moraju biti izrađene i za RF i za Ukrajinu. Ako bude postignut dugoročni mirovni sporazum, Moskva će ga izvršavati u potpunosti“, istakao je Putin.
Ruski lider dodao je da se ozbiljni razgovori o bezbednosnim garancijama sa Rusijom još nisu vodili.
Kada je reč o direktnim kontaktima sa predsednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim, Putin je rekao da ne vidi veliki smisao u tome, ali da je Rusija spremna ako Kijev predloži takve razgovore.
Pritom, kako je naglasio, Moskva je spremna da obezbedi garancije bezbednosti ukrajinskom predsedniku Vladimiru Zelenskom i predstavnicima Kijeva ukoliko se odluče da dođu u rusku prestonicu.
„Sada je praktično nemoguće postići dogovor po ključnim pitanjima. U Kijevu, najverovatnije, neće biti političke volje za dogovor“, naveo je ruski lider.
Napomenuo je da, ako sa ukrajinske strane zaista postoji volja za susret, Rusija je spremna. Takođe je dodao i da bi Moskva bila najbolje mesto za održavanje pregovora Rusije i Ukrajine na najvišem nivou. „Najbolje mesto za to je grad-heroj Moskva“, istakao je Putin.
(Sputnjik)
