OGLASILA SE KANADSKA VLADA: Dvoje se vode kao nestali u Lisabonu
KAKO portugalski mediji prenose, dva državljana Kanade su među poginulima u teškoj nesreći tramvaja u Lisabonu, u kojoj je u sredu stradalo 17 osoba, a više desetina povređeno.
Na konferenciji za medije u četvrtak, portugalski zvaničnici su saopštili da veruju kako su dvoje Kanađana među poginulima.
Do sada su potvrđene žrtve iz:
- Portugala (5)
- Južne Koreje (2)
- Švajcarske (1)
- Za preostale žrtve čeka se zvanična identifikacija putem porodične potvrde ili DNK analize.
Ranije je direktor Agencije za civilnu zaštitu Lisabona naveo da je jedan Kanađanin među povređenima, kao i putnici iz još sedam zemalja.
Prema poslednjim informacijama, povređeno je 23 ljudi, od kojih je 10 u teškom stanju. Jedna od osoba sa teškim povredama je u međuvremenu preminula.
U saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Kanade (Global Affairs), navodi se da se dva Kanađanina zvanično vode kao nestali u Lisabonu.
Portparol nije precizirao da li je povređeni Kanađanin jedan od nestalih, ali je istakao da je ministarstvo u kontaktu sa lokalnim vlastima i prati situaciju.
– Zbog poštovanja privatnosti, ne možemo dati dodatne informacije – navedeno je u saopštenju.
Portugalija je u četvrtak proglasila dan žalosti nakon ove tragedije, najveće nesreće u glavnom gradu u skorijoj istoriji.
(AP)
