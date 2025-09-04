OGLASILA SE KANADSKA VLADA: Dvoje se vode kao nestali u Lisabonu

KAKO portugalski mediji prenose, dva državljana Kanade su među poginulima u teškoj nesreći tramvaja u Lisabonu, u kojoj je u sredu stradalo 17 osoba, a više desetina povređeno.

Na konferenciji za medije u četvrtak, portugalski zvaničnici su saopštili da veruju kako su dvoje Kanađana među poginulima.

Do sada su potvrđene žrtve iz:

Portugala (5)

Južne Koreje (2)

Švajcarske (1)

Za preostale žrtve čeka se zvanična identifikacija putem porodične potvrde ili DNK analize.

Ranije je direktor Agencije za civilnu zaštitu Lisabona naveo da je jedan Kanađanin među povređenima, kao i putnici iz još sedam zemalja.

Prema poslednjim informacijama, povređeno je 23 ljudi, od kojih je 10 u teškom stanju. Jedna od osoba sa teškim povredama je u međuvremenu preminula.

U saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Kanade (Global Affairs), navodi se da se dva Kanađanina zvanično vode kao nestali u Lisabonu.

Portparol nije precizirao da li je povređeni Kanađanin jedan od nestalih, ali je istakao da je ministarstvo u kontaktu sa lokalnim vlastima i prati situaciju.

– Zbog poštovanja privatnosti, ne možemo dati dodatne informacije – navedeno je u saopštenju.

Portugalija je u četvrtak proglasila dan žalosti nakon ove tragedije, najveće nesreće u glavnom gradu u skorijoj istoriji.

(AP)