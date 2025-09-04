Svet

OGLASILA SE KANADSKA VLADA: Dvoje se vode kao nestali u Lisabonu

Jovana Švedić

04. 09. 2025. u 22:17

KAKO portugalski mediji prenose, dva državljana Kanade su među poginulima u teškoj nesreći tramvaja u Lisabonu, u kojoj je u sredu stradalo 17 osoba, a više desetina povređeno.

ОГЛАСИЛА СЕ КАНАДСКА ВЛАДА: Двоје се воде као нестали у Лисабону

Foto Tanjug/AP/Armando Franca

Na konferenciji za medije u četvrtak, portugalski zvaničnici su saopštili da veruju kako su dvoje Kanađana među poginulima.

Do sada su potvrđene žrtve iz:

  • Portugala (5)
  • Južne Koreje (2)
  • Švajcarske (1)
  • Za preostale žrtve čeka se zvanična identifikacija putem porodične potvrde ili DNK analize.

Ranije je direktor Agencije za civilnu zaštitu Lisabona naveo da je jedan Kanađanin među povređenima, kao i putnici iz još sedam zemalja.

Prema poslednjim informacijama, povređeno je 23 ljudi, od kojih je 10 u teškom stanju. Jedna od osoba sa teškim povredama je u međuvremenu preminula.

U saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Kanade (Global Affairs), navodi se da se dva Kanađanina zvanično vode kao nestali u Lisabonu.

Portparol nije precizirao da li je povređeni Kanađanin jedan od nestalih, ali je istakao da je ministarstvo u kontaktu sa lokalnim vlastima i prati situaciju.

– Zbog poštovanja privatnosti, ne možemo dati dodatne informacije – navedeno je u saopštenju.

Portugalija je u četvrtak proglasila dan žalosti nakon ove tragedije, najveće nesreće u glavnom gradu u skorijoj istoriji.

(AP)

