OGLASIO SE PUTIN: Ruski predsednik ocenio rezultate svoje posete Kini

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

03. 09. 2025. u 15:48

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin pozitivno je ocenio rezultate svoje posete Kini.

Foto: Profimedia

"Jedinstvo svih država koje su se okupile u Kini pokazuje pozitivno raspoloženje i uverenost u ostvarenje ciljeva", rekao je Putin na pres konferenciji u Pekingu kojom završava posetu Kini.

Dokumenti usvojeni tokom posete Kini usmereni su na budućnost, dodao je on, istakavši da Kina ostaje pokretačka snaga svetske ekonomije.

(Sputnjik)

Fudbal
