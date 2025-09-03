OGLASIO SE PUTIN: Ruski predsednik ocenio rezultate svoje posete Kini
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin pozitivno je ocenio rezultate svoje posete Kini.
"Jedinstvo svih država koje su se okupile u Kini pokazuje pozitivno raspoloženje i uverenost u ostvarenje ciljeva", rekao je Putin na pres konferenciji u Pekingu kojom završava posetu Kini.
Dokumenti usvojeni tokom posete Kini usmereni su na budućnost, dodao je on, istakavši da Kina ostaje pokretačka snaga svetske ekonomije.
(Sputnjik)
Preporučujemo
"NISTE JOŠ DORASLI TOME": Zaharova odgovorila Mercu na poziv na iscrpljivanje Rusije
03. 09. 2025. u 12:19
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)