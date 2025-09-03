OGLASIO SE PUTIN: Ruski predsednik ocenio rezultate svoje posete Kini

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin pozitivno je ocenio rezultate svoje posete Kini.

Foto: Profimedia

"Jedinstvo svih država koje su se okupile u Kini pokazuje pozitivno raspoloženje i uverenost u ostvarenje ciljeva", rekao je Putin na pres konferenciji u Pekingu kojom završava posetu Kini.

Dokumenti usvojeni tokom posete Kini usmereni su na budućnost, dodao je on, istakavši da Kina ostaje pokretačka snaga svetske ekonomije.

(Sputnjik)