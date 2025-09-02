Svet

STARAC GA UDARIO ŠTAKOM U GLAVU: Babiš namerava da se vrati kampanji

Novosti online

02. 09. 2025. u 19:12

BIVŠI češki premijer Andrej Babiš, nakon napada na njega, izjavio je da namerava da se vrati kampanji pre izbora za republički parlament.

Foto: AP Photo/Petr David Josek

- Ovaj napad me ni na koji način neće primorati da napustim politiku. Želim da što pre završim lečenje i vratim se učešću u predizbornoj kampanji - kazao je on.

Babiš je napadnut tokom mitinga u Dobru.

Udaren je metalnim predmetom s leđa u glavu, nakon čega je odveden u bolnicu na pregled.

Političara je stariji muškarac udario štakom u glavu.

