STARAC GA UDARIO ŠTAKOM U GLAVU: Babiš namerava da se vrati kampanji

BIVŠI češki premijer Andrej Babiš, nakon napada na njega, izjavio je da namerava da se vrati kampanji pre izbora za republički parlament.

Foto: AP Photo/Petr David Josek

- Ovaj napad me ni na koji način neće primorati da napustim politiku. Želim da što pre završim lečenje i vratim se učešću u predizbornoj kampanji - kazao je on.

Babiš je napadnut tokom mitinga u Dobru.

Udaren je metalnim predmetom s leđa u glavu, nakon čega je odveden u bolnicu na pregled.

Političara je stariji muškarac udario štakom u glavu.