STARAC GA UDARIO ŠTAKOM U GLAVU: Babiš namerava da se vrati kampanji
BIVŠI češki premijer Andrej Babiš, nakon napada na njega, izjavio je da namerava da se vrati kampanji pre izbora za republički parlament.
- Ovaj napad me ni na koji način neće primorati da napustim politiku. Želim da što pre završim lečenje i vratim se učešću u predizbornoj kampanji - kazao je on.
Babiš je napadnut tokom mitinga u Dobru.
Udaren je metalnim predmetom s leđa u glavu, nakon čega je odveden u bolnicu na pregled.
Političara je stariji muškarac udario štakom u glavu.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
SINČINI NADENULI IME - ORJEN! Srpski reprezentativac i influenserka postali roditelji (FOTO)
JELENA i Nemanja Vico su po drugi put postali roditelji u kratkom vremenskom razmaku.
02. 09. 2025. u 13:48 >> 13:48
