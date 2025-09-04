DEPARDJE ĆE ODGOVARATI KRIVIČNO! Slavni glumac rizikuje čak 20 godina zatvora zbog optužbi za silovanje glumice Šarlot Arnu

Francuski glumac Žerar Depardje (76) moraće zbog optužbi za silovanje da odgovara pred Krivičnim sudom. To pred sobom povlači i moguću kaznu od čak 20 godina zatvora.

Foto: Printskrin

Reč je tužbi glumice Šarlot Arnu (29). Istražni sudija je u predistražnom postupku odlučio da nadležnost u ovom slučaju poveri Krivičnom sudu. Radi se o dva seksualna napada koja su se, prema tvrdnji glumice, dogodila 7. i 13. avusta 2018. godine.

U to vreme Šarlot Arnu je bila veoma mlada glumica i otišla je kod slavnog glumca u njegov stan u centru Pariza u ulici Šerš Midi da dobije profesionalne savete. Pošto je, prema njenim tvrdnjama, silovana prilikom prvog dolaska, otišla je i drugi put, da bi zatražila objašnjenje oko svega što se dogodilo nekoliko dana ranije, i tada je ponovo došlo do seksualnog nasilja nad njom. Ona je s tim odmah izašla u javnost.

Posle mnogobrojnih sličnih optužbi žena na račun čuvenog glumca, pokrenuta je istraga i u ovom slučaju, koja je trajala punih sedam godina. Odlučujući se za Krivični sud, istražni sudija je u ozbir uzeo stepen povređenosti žrtve i moralni uticaj koji je Depardje imao u trenutku kada je izvršeno potencijalno krivično delo.

Sve je snimljeno, jer je postojala sigurnosna kamera u Depardjeovom stanu, što bi sada moglo da se okrene protiv legende francuskog glumišta koga su mnoge žene do sada optuživale za seksualno nasilje i silovanje.

- Ovo je ogromno. Laknulo mi je – poručila je glumica preko društvenih mreža, kada je saznala za odluku suda.

Depardje je već ranije osuđen u prekršajnom postupku u maju na 18 meseci uslovnog zatvora zbog seksualnog uznemiravanja ženskog dela glumačke ekipe na snimanju filma "Zelene žaluzine" iz 2021. godine. Tužbu su podnele dve članice ekipe, dekoraterka i asistentkinja, zbog sesualnog uznemiravanja, dodirivanja i lascivnih poruka. Depardje je u obavezi i da im isplati po hiljadu evra, kao žrtvama seksualnog nasilja.

Njegovi advokati su podneli žalbu. Sada, međutim, sve poprima daleko ozbiljnije razmere, imajući u vidu da je nadležan Krivični sud, na šta advokati takođe imaju pravo žalbe.

Posle serije optužbi za seksualna uznemiravanja i nasilje, koje Depardje odlučno negira, slavni glumac se povukao iz javnosti, dok mu reditelji više ne daju uloge na filmovima.