NA PLAŽAMA NA FLORIDI: Najveći broj registrovanih napada ajkula
PLAŽE na Floridi su među 10 američkih plaža sa najvećim brojem napada ajkula u periodu od 1642. do 2024. godine, navodi se u istraživanju američke Agencije za prognozu vremena.
Istraživanje je pokazalo da je plaža Nova Smirna na Floridi na vrhu liste sa 277 napada ajkula u periodu od 1642. do 2024. godine, prenosi Foks njuz.
Rajan Blandel, osnivač Agencije za prognozu vremena rekao je da mnogi plivači nisu svesni opasnosti odmah uz obale nekih plaža na Floridi, ali je naglasio da ljudi ne bi trebalo da budu u panici.
-Koncentracija napada ajkula duž obale Floride je zapanjujuća, posebno se ističe plaža Nova Smirna kao globalno žarište za bliski susret s ajkulama. Mnogi ljudi nisu svesni da određene plaže predstavljaju znatno veći rizik od drugih kada je reč o aktivnosti ajkula, rekao je Blandel i dodao da statistički podaci ne bi trebalo da spreče ljude da uživaju u okeanu.
U istraživanju se navodi da razumevanje obrazaca i ponašanja ajkula može pomoći posetiocima plaža da donesu bezbednije odluke o tome gde i kada će da uđu u vodu.
(Tanjug)
