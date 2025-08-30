Svet

SAMIT ŠOS-A U TJENĐINU: Strateško zbližavanje u uslovima globalne nestabilnosti

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

30. 08. 2025. u 22:22

ZASEDANjE šefova država-članica Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) biće održano od 31. avgusta do 1. septembra u Tjenđinu.

Foto Tanjug/AP/Sergei Savostyanov

Sputnjik otkriva šta se može očekivati od ovogodišnjeg samita.

Formalni ishod samita biće više od dvadeset usvojenih dokumenata. Ipak, značaj bilateralnih i multilateralnih sastanaka u Tjenđinu teško je svesti samo na brojke. Posebnu ulogu ima neformalno komuniciranje lidera država-članica, koje stvara prostor za približavanje stavova o ključnim pitanjima regionalne i globalne agende.

Upravo takav otvoren dijalog će omogućiti raspravu o strateškoj viziji uloge ŠOS-a u uslovima sve izraženije podele svetskog poretka. U tome se ogleda rastuća relevantnost ŠOS-a kao platforme za dijalog novog tipa, gde se sve odluke donose na osnovu konsenzusa, bez hijerarhije, diktature i dvostrukih standarda.

Foto Tanjug/AP/Rafiq Maqbool

NAJVEĆI SAMIT U ISTORIJI ORGANIZACIJE

Ovogodišnji samit biće najveći u istoriji organizacije: učešće su potvrdili lideri više od dvadeset država i rukovodioci deset međunarodnih organizacija. U celini, „šangajska porodica“ predstavlja skoro polovinu svetske populacije, četvrtinu kopna i srazmerni udeo u globalnom BDP-u.

Kao domaćin i država koja trenutno predsedava samitom, Kina ima značajan uticaj kako na dnevni red, tako i na organizaciju samita. Od početka predsedavanja u julu 2024. godine, Peking je održao više od sto događaja, ističući nameru da pojača fokus ŠOS-a na pitanja održivog razvoja. Očekuje se da će kineska strana u Tjenđinu predstaviti nove predloge za jačanje finansijske stabilnosti organizacije, uključujući plaćanja u nacionalnim valutama i proširenje platformi za elektronsku trgovinu, koje mogu ublažiti posledice zapadnih sankcija.

Privlačenjem partnera za dijalog iz Afrike, Bliskog istoka i Jugoistočne Azije, ŠOS teži da postane kamen temeljac za diplomatiju Globalnog juga. Za zemlje koje žele da pristupe ŠOS-u, kao što su Turska i Egipat, samit u Tjenđinu biće prilika da procene u kojoj meri praksa organizacije odgovara njihovim sopstvenim ciljevima u oblasti multilateralne saradnje i bezbednosti.

Samit u Tjenđinu održava se u uslovima geopolitičke napetosti i pojačanih trgovinskih ratova, kada je potreba za efikasnim mehanizmima saradnje posebno velika. Ukoliko ŠOS uspe da uskladi interese svog raznolikog sastava, oslanjajući se na zajedničku infrastrukturu, digitalnu kompatibilnost i kolektivne bezbednosne mehanizme, može ponuditi novi način za rešavanje sukoba velikih sila i urušavanja međunarodnog poretka.

Foto Tanjug/AP/Rafiq Maqbool

KLjUČNA PITANjA ŠOS-A

Dva ključna završna dokumenta samita: „Tjenđinska deklaracija“ i „Strategija razvoja ŠOS-a“ utvrdiće do 2035. godine zajedničku viziju u oblastima bezbednosti, ekonomske integracije, kulturne razmene i reformisanja globalnog upravljanja.

Prioritetni pravci ekonomske saradnje uključuju razvoj „zelene“ ekonomije i tehnologiju veštačke inteligencije. Ove inicijative prevazilaze okvire kratkoročne geopolitike, pružajući zemljama ŠOS-a mogućnosti za postizanje tehnološkog suvereniteta i konkurentnosti u naprednim sektorima.

Učesnici samita će takođe obeležiti 80-godišnjicu od završetka Drugog svetskog rata i osnivanja Ujedinjenih nacija, što simbolizuje težnju ŠOS-a da doprinese formiranju inkluzivnijeg i bolje održivog svetskog poretka. Ovaj deo dnevnog reda pruža zemljama ŠOS-a mogućnost da razvijaju usaglašene pristupe pitanjima međunarodnog prava i istorijske pravde, koji se često razlikuju od zapadnih tumačenja.

Šangajska organizacija za saradnju je logičan i neophodan učesnik u izgradnji ravnopravnog i nedeljivog sistema bezbednosti u Evroaziji. O inicijativi da se započne diskusija o ključnim pitanjima ove organizacije u 2024. godini govorio je predsednik Rusije Vladimir Putin. Ruski predlozi se u velikoj meri podudaraju sa globalnom bezbednosnom inicijativom koju je pokrenuo predsednik Kine Si Đinping. Istovremeno, neutralnost i objektivnost, koji čine osnove ŠOS-a, prema mišljenju Moskve, čine ovu organizaciju idealnom platformom za suvereno multilateralno delovanje.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Tagovi
